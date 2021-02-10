В Офісі Президента занепокоєні самостійністю спікера парламенту Дмитра Разумкова та нібито готують йому заміну. Однак його не вбачають конкурентом Володимира Зеленського.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що заяви начебто про заміну Разумкова на чинного віцеспікера Руслана Стефанчука – навмисне поширюють у ЗМІ. Про це він сказав у прямому ефірі.

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За його словами, Стефанчуку зраз більше довіряють – зокрема і президент, – ніж чинному спікеру парламенту. Однак, як зазначив політолог, так Разумкова просто хочуть "попередити".

Це цілеспрямований витік інформації. Це попередження Дмитру Разумкову, мовляв, хлопче, якщо ти будеш занадто швидко рухатись від президента, то можеш втратити свою посаду. Це такий політичний сигнал,

– вважає Фесенко.

Експерт вважає, що розбіжності із президентом у Разумкова, безумовно, є. Він повільно дистанціюється від президента та його радикальних кроків – обирає більш помірковану позицію. І це переростає в недовіру зі сторони Офісу Президента до Разумкова.

Про те, що Зеленський начебто хоче замінити Разумкова на Стефанчука – читайте у нашому матеріалі.

Про рейтинги Разумкова та Зеленського

За його словами, президентський рейтинг Зеленського в середньому складає 20 – 30%, за різними даними. Він лідирує у всіх опитуваннях. Тоді як президентський рейтинг Разумкова – 2 – 3%, а це 7 – 8 місце.

"Єдине, де у них близькі позиції – це рейтинг довіри, але це не електоральний рейтинг. Поки що електорально Разумков не є конкурентом не тільки для Разумкова, а й для Порошенка, Бойка, Тимошенко", – пояснив Фесенко.

Зверніть увагу! Відповідно до рейтингу на початку лютого, Разумков обігнав Зеленського за рівнем довіри. Спікеру довіряють 32% українців, а президенту – 26,5%.

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