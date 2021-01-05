Це питання часу: посол Нідерландів про інтеграцію Україну у НАТО
Нідерланди у 2008 році підтримали рішення на саміті в Бухаресті про те, що Україна може приєднається до Альянсу в майбутньому. Тепер, на думку посла Нідерландів в Україні, це лише питання часу.
Зараз це питання не стоїть. Таку думку висловив посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол в інтерв'ю УНІАН.
Важливо Різниця величезна: посол Нідерландів розповів про відмінності між Україною та Росією
Про вступ України в НАТО
Дипломат нагадав, що у червні 2020 року ухвалили рішення про партнерство розширених можливостей. Тепер Україна поряд з Австралією, Фінляндією, Швейцарією, Йорданією, Грузією має більш інтенсивні відносини й співробітництво з НАТО.
Я думаю, що тепер Україна може розраховувати на конкретну підтримку в рамках реформ. І якщо порівняти ситуацію у вашій армії у 2014 році й зараз, то ви побачите величезну різницю. У вас армія в бойовій готовності. Для вашої країни це життєво необхідно, а інтеграція в НАТО – питання часу,
– заявив Йеннес де Мол.
Він також похвалив амбіції України, які за 30 років нашої незалежності лише збільшуються. Водночас посол нагадав про одну з найбільших проблем в армії – корупцію. За його словами, Україна вже стала на шлях боротьби з цим.
Що означає партнерство розширених можливостей
- Програма розширеного партнерства об'єднує довкола Північноатлантичного альянсу найближчих його партнерів, які з певних причин не стали його членами.
- Водночас члени партнерства готові до тісної взаємодії з НАТО у питаннях спільних операцій та навчань.
- 12 червня 2020 року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО.
- Особові партнери Альянсу отримують низку переваг. До прикладу, регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз.
- Донедавна статус партнера мали лише 5 країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія. Тепер до них долучилася й Україна.
Поділитися новиною