Нідерланди у 2008 році підтримали рішення на саміті в Бухаресті про те, що Україна може приєднається до Альянсу в майбутньому. Тепер, на думку посла Нідерландів в Україні, це лише питання часу.

Зараз це питання не стоїть. Таку думку висловив посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол в інтерв'ю УНІАН.

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Про вступ України в НАТО

Дипломат нагадав, що у червні 2020 року ухвалили рішення про партнерство розширених можливостей. Тепер Україна поряд з Австралією, Фінляндією, Швейцарією, Йорданією, Грузією має більш інтенсивні відносини й співробітництво з НАТО.

Я думаю, що тепер Україна може розраховувати на конкретну підтримку в рамках реформ. І якщо порівняти ситуацію у вашій армії у 2014 році й зараз, то ви побачите величезну різницю. У вас армія в бойовій готовності. Для вашої країни це життєво необхідно, а інтеграція в НАТО – питання часу,

– заявив Йеннес де Мол.

Він також похвалив амбіції України, які за 30 років нашої незалежності лише збільшуються. Водночас посол нагадав про одну з найбільших проблем в армії – корупцію. За його словами, Україна вже стала на шлях боротьби з цим.

Що означає партнерство розширених можливостей