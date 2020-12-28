Це оцінка моєї роботи, – Разумков про більший рівень довіри до нього, ніж до Зеленського
Разумков прокоментував факт, що рівень довіри до нього більший, аніж до президента. Парламентар запевнив, що робитиме все, аби цей рівень не падав.
Що каже Разумков
Рівень довіри до будь-якої влади спадатиме. Це відбувається не лише в Україні, а й в усьому світі. Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".
До теми Разумков відверто розповів про свої відносини із Зеленським
Якщо ми говоримо про довіру, я думаю, що це оцінка моєї роботи як голови Верховної Ради, можливо, як людини, я сподіваюсь і на це,
– наголосив Разумков.
Коментуючи тезу, що у владі не потрібно "затьмарювати своїх зверхників", Разумков зауважив, що це не його забаганка, а оцінка, яку політику дали колеги.
Щодо вирішення Конституційної кризи спікер наголосив, що подав альтернативний до президентського законопроєкт, адже мають бути різні шляхи досягнення результату.
Що цьому передувало
- У грудні, відповідно до опитування Центру Разумкова, рівень довіри українців до голови Верховної Ради більший, ніж до президента.
- Так, Разумкову скоріше довіряють 27,1% громадян, президенту Зеленському – 18,1%.
- Натомість президенту повністю довіряють понад 11% людей, спікеру – понад 7%.
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