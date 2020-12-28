Разумков прокоментував факт, що рівень довіри до нього більший, аніж до президента. Парламентар запевнив, що робитиме все, аби цей рівень не падав.

Що каже Разумков

Рівень довіри до будь-якої влади спадатиме. Це відбувається не лише в Україні, а й в усьому світі. Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".

До теми Разумков відверто розповів про свої відносини із Зеленським

Якщо ми говоримо про довіру, я думаю, що це оцінка моєї роботи як голови Верховної Ради, можливо, як людини, я сподіваюсь і на це,

– наголосив Разумков.

Коментуючи тезу, що у владі не потрібно "затьмарювати своїх зверхників", Разумков зауважив, що це не його забаганка, а оцінка, яку політику дали колеги.

Щодо вирішення Конституційної кризи спікер наголосив, що подав альтернативний до президентського законопроєкт, адже мають бути різні шляхи досягнення результату.

Що цьому передувало