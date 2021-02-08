Це незаконно: суддя Вовк поскаржився на рішення ВАКС про примусовий привід до суду

Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Однак сам Вовк не задоволений цим рішенням. На його думку, воно є "абсолютно незаконним" з кількох причин.

Вовк вирішив пояснити свою позицію щодо рішення ВАКС, щоб "уникнути маніпуляцій та фейків".

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Суддя наголосив, що рішення ВАКС "абсолютно незаконне одразу з кількох причин". Ось які аргументи навів Павло Вовк:

Є рішення суду про те, що "справа суддів" не підслідна НАБУ, а, отже, не може розглядатися у ВАКС. НАБУ відповідно до законодавства розслідує виключно корупцію, а не "захоплення влади".

В провадженні щодо "захоплення влади" в справах Майдану я не маю процесуального статусу підозрюваного. Є відповідне рішення суду. Є ухвала ВРП.

Норми КПК розмежовують поняття судді та слідчого судді. Законом не передбачений привід до слідчого судді. Не було і немає належного повідомлення про дату та час судового засідання. Також є багато інших процедурних порушень, на які доведеться давати відповідь слідчому судді.

Враховуючи це, виконувати явно незаконні, злочинні рішення я не збираюся, адже вони не мають жодного правового сенсу та не відповідають букві закону. Ні я, ні мої колеги з ОАСК, на відміну від НАБУ та тих, хто має здійснювати судовий контроль, але не здійснює його, – не порушуємо КПК, а навпаки, дотримуємося закону і Конституції,

– написав суддя Вовк.

Він додав, що на це рішення ВАКС суддя реагуватиме "усіма можливими юридичними заходами". Як зазначив Вовк, мовиться про подання скарг і заяв. Вовк підсумував, що "закон та правда на нашому боці".

"Впевнений, що кожна фальсифікація, кожне незаконне рішення з боку органу досудового розслідування і тих, хто має, але не здійснює судовий контроль за його діями, – перетвориться на реальну кримінальну справу", – сказав суддя.

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