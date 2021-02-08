Це незаконно: суддя Вовк поскаржився на рішення ВАКС про примусовий привід до суду

Джерело:фейсбук Павла Вовка
Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Однак сам Вовк не задоволений цим рішенням. На його думку, воно є "абсолютно незаконним" з кількох причин.
Вовк вирішив пояснити свою позицію щодо рішення ВАКС, щоб "уникнути маніпуляцій та фейків".
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Суддя наголосив, що рішення ВАКС "абсолютно незаконне одразу з кількох причин". Ось які аргументи навів Павло Вовк:
Враховуючи це, виконувати явно незаконні, злочинні рішення я не збираюся, адже вони не мають жодного правового сенсу та не відповідають букві закону. Ні я, ні мої колеги з ОАСК, на відміну від НАБУ та тих, хто має здійснювати судовий контроль, але не здійснює його, – не порушуємо КПК, а навпаки, дотримуємося закону і Конституції,
– написав суддя Вовк.
Він додав, що на це рішення ВАКС суддя реагуватиме "усіма можливими юридичними заходами". Як зазначив Вовк, мовиться про подання скарг і заяв. Вовк підсумував, що "закон та правда на нашому боці".
"Впевнений, що кожна фальсифікація, кожне незаконне рішення з боку органу досудового розслідування і тих, хто має, але не здійснює судовий контроль за його діями, – перетвориться на реальну кримінальну справу", – сказав суддя.
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