Це не є секретом, – Разумков про існування так званих "трійок"

Джерело:Інтерфакс – Україна
У владі створили так звані "трійки", які складаються з представників Офісу президента, профільного комітету Ради та міністерства. Вони мають розробляти проєкти рішень. На думку спікера парламенту Дмитра Разумкова, про ефективність таких утворень варто судити за результатами їх роботи.
Разумков підтвердив, що цим напрямком керує його перший заступник і представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.
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Спікер розповів, що наразі триває напрацювання цих процесів. За словами Разумкова, будь-яка спільна робота – це добре, однак про ефективність варто говорити після результатів.
Це не є секретом...Думаю, що зараз мені поки рано коментувати що-небудь. Давайте подивимося, які законопроекти з'являться в рамках такої кооперації, а далі вже будемо робити висновки,
– зауважив політик.