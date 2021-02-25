Це не є секретом, – Разумков про існування так званих "трійок"

25 лютого 2021 , 08:56
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Джерело:

Інтерфакс – Україна

У владі створили так звані "трійки", які складаються з представників Офісу президента, профільного комітету Ради та міністерства. Вони мають розробляти проєкти рішень. На думку спікера парламенту Дмитра Разумкова, про ефективність таких утворень варто судити за результатами їх роботи.

Разумков підтвердив, що цим напрямком керує його перший заступник і представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

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Що думає Разумков про "трійки"

Спікер розповів, що наразі триває напрацювання цих процесів. За словами Разумкова, будь-яка спільна робота – це добре, однак про ефективність варто говорити після результатів.

Це не є секретом...Думаю, що зараз мені поки рано коментувати що-небудь. Давайте подивимося, які законопроекти з'являться в рамках такої кооперації, а далі вже будемо робити висновки,
– зауважив політик.

Що відомо про так звані "трійки"

  • Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що нібито президент Володимир Зеленський хоче замінити Разумкова на Стефанчука. Для покращення медійності останнього буцімто й створили відповідні "трійки". Так, Стефанчук, мовляв, має їх модерувати для формування образу "державника".
  • За інформацією медіа, є близько 20 таких "трійок": економічна, фінансова, податкова тощо. Вони начебто повинні складати плани і писати закони під програму президента.
  • До слова, Разумков буцімто не вгодив Зеленському через його амбіції на самостійність.