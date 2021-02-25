Це не є секретом, – Разумков про існування так званих "трійок"

Разумков підтвердив, що цим напрямком керує його перший заступник і представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

До теми Рятувальні "трійки" президента: на що вказує свіжий рейтинг політиків

Що думає Разумков про "трійки"

Спікер розповів, що наразі триває напрацювання цих процесів. За словами Разумкова, будь-яка спільна робота – це добре, однак про ефективність варто говорити після результатів.

Це не є секретом...Думаю, що зараз мені поки рано коментувати що-небудь. Давайте подивимося, які законопроекти з'являться в рамках такої кооперації, а далі вже будемо робити висновки,

– зауважив політик.

Що відомо про так звані "трійки"