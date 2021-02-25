Це не є секретом, – Разумков про існування так званих "трійок"
У владі створили так звані "трійки", які складаються з представників Офісу президента, профільного комітету Ради та міністерства. Вони мають розробляти проєкти рішень. На думку спікера парламенту Дмитра Разумкова, про ефективність таких утворень варто судити за результатами їх роботи.
Джерело:Інтерфакс – Україна
Разумков підтвердив, що цим напрямком керує його перший заступник і представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.
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Що думає Разумков про "трійки"
Спікер розповів, що наразі триває напрацювання цих процесів. За словами Разумкова, будь-яка спільна робота – це добре, однак про ефективність варто говорити після результатів.
Це не є секретом...Думаю, що зараз мені поки рано коментувати що-небудь. Давайте подивимося, які законопроекти з'являться в рамках такої кооперації, а далі вже будемо робити висновки,
– зауважив політик.
Що відомо про так звані "трійки"
- Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що нібито президент Володимир Зеленський хоче замінити Разумкова на Стефанчука. Для покращення медійності останнього буцімто й створили відповідні "трійки". Так, Стефанчук, мовляв, має їх модерувати для формування образу "державника".
- За інформацією медіа, є близько 20 таких "трійок": економічна, фінансова, податкова тощо. Вони начебто повинні складати плани і писати закони під програму президента.
- До слова, Разумков буцімто не вгодив Зеленському через його амбіції на самостійність.
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