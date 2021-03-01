Створення в Україні "суду у смартфоні", яке анонсував Володимир Зеленський, є абсолютно позитивною ідеєю. Однак це не вирішить проблеми, які наразі є в державі.

Експерт з питань правової політики Максим Костецький розповів, що в Україні вже майже повноцінно застосовують режим відеоконференцій під час судових засідань. Також працівники Феміди спрямовують документи електронним способом, а судові повістки надсилають повідомленнями чи на електронну пошту.

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Костецький зазначив, що проблему електронного суду можна вирішити вдосконаленням технічних процедур, які наразі там здійснюють. На його думку, "суд у смартфоні" є необхідним нововведенням.

Тільки, як завжди, не зовсім зрозуміло, що саме президент мав на увазі, тому що він у виступі згадав реформу органів суддівського врядування, суд у смартфоні та нові законопроєкти щодо суду присяжних,

– наголосив експерт.

Як припустив Костецький, президент міг мати на увазі, що так працюватиме суд присяжних.

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Експерт зазначив, що наразі повноцінних законопроєктів, які б якісно оновлювали судову систему, у Верховній Раді немає. За його словами, є пакет з 3 пропозицій, які нещодавно спрямували в парламент. Саме там якраз і є часткові пропозиції щодо оновлення органів суддівського врядування.

Втім, як заявив Костецький, вони потребують суттєвого доопрацювання для якісного оновлення системи.

Детальніше про створення суду у смарфоні дивіться у відео 24 каналу

Що цьому передувало