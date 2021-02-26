Це не вигода Порошенка, – ветеран АТО про війну на Донбасі

Росія атакувала Україну ще у 2014 році, за часів президентства Петра Порошенка. Навіть через 7 років боротьби деякі люди переконані, що попередній президент отримував або досі отримує з цього бодай матеріальну вигоду.

Блогер та боєць АТО Леонід Остальцев запевнив, що це не так. Він наголосив, що це справжня війна й українцям необхідно це визнати, щоб збільшити наш шанс на перемогу.

Читайте повний блог Найпродуктивніший період каденції Зеленського: за що можна подякувати владі

Бачення війни

Остальцев хоче, щоб якомога більше людей побачили справжню картину того, що відбувається в нашій країні. За його словами, українці "ховають голову в пісок".

Так, Росія напала на нас, окупувала Крим і вбиває наших солдатів і цивільних людей,

– зазначив ветеран АТО.

На його думку, коли більшість українців нарешті повірить в те, що це не війна олігархів, а війна Росії проти України, тоді ми матимемо значно сильнішу країну й націю. "Перемогти її буде складно й це дорого коштуватиме агресору", – заявив він.

Майбутні зміни

Леонід Остальцев подякував президенту Володимиру Зеленському за певні рішення. Зокрема, санкції проти Тараса Козака. "Роботи попереду ще багато, та й реакція наших північних сусідів теж не забариться", – сказав він. Ветеран Остальцев зазначив, що влада може розраховувати на підтримку зі сторони тих, "для кого інтереси держави важливішими, ніж особисті чвари та конфлікти".

Телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували через санкції РНБО 2 лютого. Більше про це читайте за посиланням.

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