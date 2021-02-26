Це не вигода Порошенка, – ветеран АТО про війну на Донбасі

Джерело:24 Канал
Росія атакувала Україну ще у 2014 році, за часів президентства Петра Порошенка. Навіть через 7 років боротьби деякі люди переконані, що попередній президент отримував або досі отримує з цього бодай матеріальну вигоду.
Блогер та боєць АТО Леонід Остальцев запевнив, що це не так. Він наголосив, що це справжня війна й українцям необхідно це визнати, щоб збільшити наш шанс на перемогу.
Читайте повний блог Найпродуктивніший період каденції Зеленського: за що можна подякувати владі
Остальцев хоче, щоб якомога більше людей побачили справжню картину того, що відбувається в нашій країні. За його словами, українці "ховають голову в пісок".
Так, Росія напала на нас, окупувала Крим і вбиває наших солдатів і цивільних людей,
– зазначив ветеран АТО.
На його думку, коли більшість українців нарешті повірить в те, що це не війна олігархів, а війна Росії проти України, тоді ми матимемо значно сильнішу країну й націю. "Перемогти її буде складно й це дорого коштуватиме агресору", – заявив він.
Леонід Остальцев подякував президенту Володимиру Зеленському за певні рішення. Зокрема, санкції проти Тараса Козака. "Роботи попереду ще багато, та й реакція наших північних сусідів теж не забариться", – сказав він. Ветеран Остальцев зазначив, що влада може розраховувати на підтримку зі сторони тих, "для кого інтереси держави важливішими, ніж особисті чвари та конфлікти".
Повний випуск "VETERANO блог": дивіться відео