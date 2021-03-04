Росія загарбала Крим та Донбас і продовжує вбивати українських військових. Напевно, вона думала, що Україна злякається і тихо сидітиме й дивитиметься, як її державу розривають на частину.

Але насправді країна-окупант зробила те, що не вдавалося зробити нікому за останню сотню років. Таку думку у своєму "VETERANO блог" висловив Леонід Остальцев.

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Росія об'єднала Україну

За його словами, Росія об'єднала українців: тих, для кого Бандера – герой і тих, хто взагалі не знає, хто це такий. Тих, хто вважає, що Україна повинна бути тоталітарною державою і тих, хто за свободу у всіх її проявах.

Ви об'єднали лівих і правих. Ви зробили так, що вперше за всю історію – фанати всіх футбольних клубів пліч-о-пліч пішли захищати те, що було, є і завжди буде для нас єдиним – Україну,

– наголосив Остальцев.

Країна-сусід, як сказав блогер, змусили кухарів, офіціантів, доцентів, професорів, оперних співаків, пекарів, бізнесменів, студентів зустрітись десь у степах Донбасу в складі якоїсь бригади з одним єдиним бажанням – покарати і домогтися справедливості.

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"Завдяки вам, "брати", сьогодні в моїй країні, зі всією її неідеальністю, зі всіма її дурними, іноді слабкими, іноді із жодними представниками влади, у нас з'явилася армія і продовжує розвиватися", – зауважив Остальцев.

Він додав, що Україна сьогодні – це не Україна 2014 року. Адже сьогодні той, хто був піцейолою, має другу спеціальність – кулеметника. А маляр Юра, який отримав бойовий досвід у 2014 році – тренує бойових плавців в Одесі.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу