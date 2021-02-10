Це не правда, – міністр фінансів про завершення місії МВФ та провал для України
У ЗМІ поширилась інформація про те, що нібито місія Міжнародного валютного фонду вже завершується, а позитивних рішень немає. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав цю інформацію недостовірною та заспокоїв українців.
Джерело:24 канал
Сергій Марченко наголосив, що в суспільстві завжди існують перекручування та перебільшення певних моментів. Так сталось і цього разу.
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"Інформація не відповідає дійсності. Це я відповідально заявляю. Жодних завершень роботи місії чи про те, що в нас є проблеми – в нас такої інформації на сьогодні немає", – сказав міністр.
Він закликав медіа уточнювати інформацію у першоджерел Саме Міністерство фінансів в уряді координує співпрацю з МВФ.
Я відповідально заявляю як міністр фінансів – у нас місія продовжує роботу, ми з ними дискутуємо. Фейки і всі інші коментарі ми можемо лише спростовувати,
– наголосив Марченко.
Він зауважив, що не може назвати конкретної дати отримання очікуваного траншу від МВФ.
На якому етапі місія
Марченко зауважив, що вони продовжують спілкуватися, узгоджувати модальність майбутніх зобов'язань і обмінюватись інформацією щодо різних сфер.
"Триває постійна робота і комунікація. Усі історії про те, що у нас щось зупинилося – це не правда", – запевнив міністр.
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Про невиконання структурних маяків
Марченко сказав, що інформація про те, що Україна не виконала жодного структурного маяка – також не відповідає дійсності.
"На момент першого перегляду, а він мав відбутися у вересні, ми виконали усі структурні маяки", – розповів він.
Структурні маяки виконали у таких частинах:
- створення єдиних юридичних осіб для податкової та митної служби;
- ліквідація податкової міліції.
"Говорити про те, що ми не виконуємо структурні маяки – не можна", – підсумував Марченко.
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