Це не позиція ТКГ, – Казанський про референдум, який запропонував Кравчук

1 лютого 2021 , 17:00
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Леонід Кравчук висловив ідею щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань Криму та Донбасу. Проте у ТКГ з відповідною ініціативою – не виступають.

Джерело: 24 канал

Член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський розповів, що в ідеї про референдум немає сенсу, адже Україна є незалежною державою.

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"У Тристоронній контактній групі нічого такого (референдум – 24 канал) не обговорювали. Це не офіційна позиція ТКГ, а особиста – Леоніда Макаровича", – сказав Денис Казанський.

Він зазначив, що український народ вже одного разу сходив на референдум і сказав своє слово, це відбулося у 1991 році, після чого на світовій мапі виникла незалежна Україна.

Я не бачу приводу проводити інший референдум. У нас є Конституція, в якій чітко написано, якою країною є Україна та яка її територія,
– зазначив Казанський.

Також він додав, що проведення відповідного референдуму потягне за собою суттєві видатки.

Заява Кравчука щодо референдуму: коротко

  • За словами Леоніда Кравчука, для визначення ставлення України до питань Криму та Донбасу загалом – варто було б провести всеукраїнський референдум.
  • Він наголосив: "Має бути на референдумі так сказано, що народ за те, щоб Україна була цільною, незалежною, з поверненням її територій".
  • На ініціативу Леоніда Кравчука вже відреагував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він не привітав її і вважає, що українській владі є, куди витрачати гроші.