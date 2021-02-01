Це не позиція ТКГ, – Казанський про референдум, який запропонував Кравчук
Леонід Кравчук висловив ідею щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань Криму та Донбасу. Проте у ТКГ з відповідною ініціативою – не виступають.
Джерело: 24 канал
Член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський розповів, що в ідеї про референдум немає сенсу, адже Україна є незалежною державою.
До теми Це порушення Конституції, – нардеп про референдум Кравчука щодо Донбасу та Криму
"У Тристоронній контактній групі нічого такого (референдум – 24 канал) не обговорювали. Це не офіційна позиція ТКГ, а особиста – Леоніда Макаровича", – сказав Денис Казанський.
Він зазначив, що український народ вже одного разу сходив на референдум і сказав своє слово, це відбулося у 1991 році, після чого на світовій мапі виникла незалежна Україна.
Я не бачу приводу проводити інший референдум. У нас є Конституція, в якій чітко написано, якою країною є Україна та яка її територія,
– зазначив Казанський.
Також він додав, що проведення відповідного референдуму потягне за собою суттєві видатки.
Заява Кравчука щодо референдуму: коротко
- За словами Леоніда Кравчука, для визначення ставлення України до питань Криму та Донбасу загалом – варто було б провести всеукраїнський референдум.
- Він наголосив: "Має бути на референдумі так сказано, що народ за те, щоб Україна була цільною, незалежною, з поверненням її територій".
- На ініціативу Леоніда Кравчука вже відреагував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він не привітав її і вважає, що українській владі є, куди витрачати гроші.
Поділитися новиною