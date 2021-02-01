Леонід Кравчук висловив ідею щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань Криму та Донбасу. Проте у ТКГ з відповідною ініціативою – не виступають.

Джерело: 24 канал

Член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський розповів, що в ідеї про референдум немає сенсу, адже Україна є незалежною державою.

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"У Тристоронній контактній групі нічого такого (референдум – 24 канал) не обговорювали. Це не офіційна позиція ТКГ, а особиста – Леоніда Макаровича", – сказав Денис Казанський.

Він зазначив, що український народ вже одного разу сходив на референдум і сказав своє слово, це відбулося у 1991 році, після чого на світовій мапі виникла незалежна Україна.

Я не бачу приводу проводити інший референдум. У нас є Конституція, в якій чітко написано, якою країною є Україна та яка її територія,

– зазначив Казанський.

Також він додав, що проведення відповідного референдуму потягне за собою суттєві видатки.

Заява Кравчука щодо референдуму: коротко