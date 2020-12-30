Конституційний Суд назвав нікчемним указ президента про відсторонення Олександра Тупицького з посади. Відповідне повідомлення було опубліковано на офіційному сайті. Втім це не показує реальну позицію КСУ. Адже судді не збиралися з цього приводу, не розміщали жодних коментарів.

Це може відображати лише реакцію Тупицького, якого 29 грудня відсторонили від посади. Про це в ефірі 24 каналу повідомив колишній голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук.

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За його словами, не судді КСУ заявили, що указ Володимира Зеленського є нікчемним. Адже мовиться про якесь повідомлення на офіційному сайті суду, розміщене від правового департаменту.

Це все одно, що хтось зі сторони прийшов і розмістив там свої повідомлення. Виходить так, що будь-хто може написати повідомлення, і це вважатиметься позицією Конституційного Суду,

– пояснив ексголова КСУ.

Він зазначив, що розміщена інформація на сайті є дуже дискусійною. Тому що змішується поняття статусу КСУ, підстави для припинення повноважень Тупицького або його звільнення з питаннями відсторонення від посади.

Адже голову КСУ тимчасово відсторонили від посади на 2 місяці у зв'язку з розслідуванням. Відтак такі дії не можна вважати звільненням.

Президент діяв у межах кримінально-процесуального закону, – Шевчук

Станіслав Шевчук ще раз наголосив, що відсторонення від посади не можна змішувати з питанням звільнення чи припинення повноважень. Це зовсім інший правовий статус. У цьому випадку президент виступає як процесуальна фігура, яка передбачена кримінально-процесуальним кодексом.

Відтак очільник держави здійснює процесуальні дії у межах конкретної кримінальної справи.

Тому Володимир Зеленський діяв у межах кримінально-процесуального кодексу,

– зазначив колишній голова Конституційного Суду.

І підсумував, що процесуальні дії президента спрямовані на те, аби забезпечити безпеку у розслідуванні цієї кримінальної справи, щоб Тупицький не втручався у процес.

Довідка. Конституційний Суд у жовтні вніс певні зміни до антикорупційного законодавства. Зокрема, було скасовано покарання за брехню в деклараціях та е-декларування. Це спричинило виникнення в Україні конституційної кризи.

Відсторонення Тупицького: що відомо