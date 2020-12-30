Це не позиція Конституційного Суду, – Шевчук про реакцію на відсторонення Тупицького
Конституційний Суд назвав нікчемним указ президента про відсторонення Олександра Тупицького з посади. Відповідне повідомлення було опубліковано на офіційному сайті. Втім це не показує реальну позицію КСУ. Адже судді не збиралися з цього приводу, не розміщали жодних коментарів.
Це може відображати лише реакцію Тупицького, якого 29 грудня відсторонили від посади. Про це в ефірі 24 каналу повідомив колишній голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук.
До теми Указ президента є юридично нікчемним, – у КСУ проти відсторонення Тупицького
За його словами, не судді КСУ заявили, що указ Володимира Зеленського є нікчемним. Адже мовиться про якесь повідомлення на офіційному сайті суду, розміщене від правового департаменту.
Це все одно, що хтось зі сторони прийшов і розмістив там свої повідомлення. Виходить так, що будь-хто може написати повідомлення, і це вважатиметься позицією Конституційного Суду,
– пояснив ексголова КСУ.
Він зазначив, що розміщена інформація на сайті є дуже дискусійною. Тому що змішується поняття статусу КСУ, підстави для припинення повноважень Тупицького або його звільнення з питаннями відсторонення від посади.
Адже голову КСУ тимчасово відсторонили від посади на 2 місяці у зв'язку з розслідуванням. Відтак такі дії не можна вважати звільненням.
Президент діяв у межах кримінально-процесуального закону, – Шевчук
Станіслав Шевчук ще раз наголосив, що відсторонення від посади не можна змішувати з питанням звільнення чи припинення повноважень. Це зовсім інший правовий статус. У цьому випадку президент виступає як процесуальна фігура, яка передбачена кримінально-процесуальним кодексом.
Відтак очільник держави здійснює процесуальні дії у межах конкретної кримінальної справи.
Тому Володимир Зеленський діяв у межах кримінально-процесуального кодексу,
– зазначив колишній голова Конституційного Суду.
І підсумував, що процесуальні дії президента спрямовані на те, аби забезпечити безпеку у розслідуванні цієї кримінальної справи, щоб Тупицький не втручався у процес.
Відсторонення Тупицького: що відомо
- Голову КСУ Олександра Тупицького підозрюють у введенні в оману суду та у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні свідомо неправдивих показань. За інформацією ЗМІ, справа проти Тупицького стосується Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованій території Донбасу.
- 28 грудня 2020 року голова КСУ не з’явився до Офісу генерального прокурора, куди його викликали для вручення підозри. Тому повідомлення про підозру йому направили поштою.
- 29 грудня президент України підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного Суду на 2 місяці.
- Натомість у КСУ заявили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалює лише сам Конституційний Суд.
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