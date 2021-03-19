Це не означає, що Рада не працюватиме, – Кравчук про скасування засідань через локдаун

Депутати вирішили тимчасово зупинити пленарні засідання у Верховній Раді через запровадження локдауну в Києві. Однак це не означає, що парламент не працюватиме.

Депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що нардепи обов'язково зберуться на позачергове засідання. Вона припустила, що перше може відбутися вже 30 – 31 березня.

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Кравчук зазначила, що 19 березня депутати також встигли проголосувати за кілька важливих рішень. Втім, за її словами, вони вирішили "дослухатися до історії з локдауном".

Це не означає, що Верховна Рада не буде працювати в цей час. Ми обов'язково зберемося на позачергове засідання,

– наголосила депутатка.

Яка ситуація з COVID-19 у парламенті

Кравчук припустила, що від початку пандемії COVID-19 вже встигли перехворіти понад половина депутатів, а дехто – навіть кілька разів.

Позафракційна народна депутатка Анна Скороход вже втретє захворіла на COVID-19. Вона запевнила, що почувається стабільно.

За словами Кравчук, є поліклініка, де нардепи можуть зробити ПЛР-тест для виявлення коронавірусу. Втім, більшість з них переважно роблять це в приватних клініках.

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Як зазначила Кравчук, 5 – 6 депутатів з фракції "Слуга народу" вже зробили щеплення від COVID-19.

Вона також заявила, що наразі варто переходити до більш масштабної вакцинації українців та робити щеплення й іншим категоріям лікарів.

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