Це не означає, що Рада не працюватиме, – Кравчук про скасування засідань через локдаун
Депутати вирішили тимчасово зупинити пленарні засідання у Верховній Раді через запровадження локдауну в Києві. Однак це не означає, що парламент не працюватиме.
Джерело:24 канал
Депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що нардепи обов'язково зберуться на позачергове засідання. Вона припустила, що перше може відбутися вже 30 – 31 березня.
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Кравчук зазначила, що 19 березня депутати також встигли проголосувати за кілька важливих рішень. Втім, за її словами, вони вирішили "дослухатися до історії з локдауном".
Це не означає, що Верховна Рада не буде працювати в цей час. Ми обов'язково зберемося на позачергове засідання,
– наголосила депутатка.
Яка ситуація з COVID-19 у парламенті
Кравчук припустила, що від початку пандемії COVID-19 вже встигли перехворіти понад половина депутатів, а дехто – навіть кілька разів.
За словами Кравчук, є поліклініка, де нардепи можуть зробити ПЛР-тест для виявлення коронавірусу. Втім, більшість з них переважно роблять це в приватних клініках.
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Як зазначила Кравчук, 5 – 6 депутатів з фракції "Слуга народу" вже зробили щеплення від COVID-19.
Вона також заявила, що наразі варто переходити до більш масштабної вакцинації українців та робити щеплення й іншим категоріям лікарів.
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Що цьому передувало
- У Києві через спалах захворюваності на COVID-19 з 20 березня 2021 року посилять карантинні обмеження. Локдаун триватиме 3 тижні, до 9 квітня включно.
- Через жорсткий карантин нардепи вирішили тимчасово зупинити пленарні засідання Верховної Ради.
- За відповідне рішення проголосували 298 народних обранців.
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