Журналісти Bihus.info опублікували розслідування про розкрадання мільярдів у компанї Укрбуд. Вони навели факти, які свідчать про те, що причетним до корупційних схем може бути заступник голови Офісу Президента Олег Татаров – той все заперечив. Натомість розслідувач Данило Мокрик запевнив – цей матеріал щодо Татарова не останній.

Джерело: 24 канал

Данило Мокрик запевнив, що ще жоден представник влади, про якого мовилось у розслідуванні, не визнав своєї вини. Не чекали такої поведінки і від Татарова.

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Як приклад Мокрик назвав матеріал про ресторан "Велюр" Миколи Тищенка, який працював під час карантину. "Все було знято, але пан Тищенко все одно казав, що порушень немає", – зауважив журналіст.

Сподіватися щиросердечного зізнання тут важко, але я можу лише анонсувати, що це не останній наш матеріал про справи пана Татарова. Зокрема, з того часу, коли він вже почав працювати в Офісі Президента,

– запевнив Мокрик.

Як відреагував Татаров на розслідування

Олег Татаров у своєму телеграм-каналі назвав Bihus.info "недостовірним джерелом інформації" і додав, що "Українській правді" нібито недоречно публікувати такі розслідування

Заявляю, що в опублікованій новині немає жодного слова правди, а матеріал містить припущення, домисли і оціночні судження,

– написав Татаров.

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