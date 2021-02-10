Це можна назвати медичним геноцидом, – Резніков про ситуацію з COVID-19 на окупованому Донбасі

На окупованих бойовиками українських територіях ситуація з COVID-19 нагадує "медичний геноцид". За словами Олексія Резнікова, місцеві жителі не мають доступу ані до препаратів, ані до необхідного лікування.

Про це віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

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Рівень тестування – дуже низький

Жителі окупованого Донбасу під час пандемії не можуть дістати потрібних ліків, не мають можливості звернутись до лікарів. Також є дуже низьким рівень тестування на коронавірус.

Протестуватись можуть лише ті, хто має сильно виражені симптоми..

Наголошую, і на цьому тлі окупаційні адміністрації блокують КПВВ. Це можна назвати медичним геноцидом, це справжнє захоплення заручників, без перебільшення,

– зауважив Резніков.

Саме через це рівень смертності від коронавірусу на окупованих територіях дуже високий.

Статистика окупаційної влади:

Донецьк – летальність – 8,6% : у 4,5 раза вища, ніж в середньому по Україні.

– летальність – 8,6% : у 4,5 раза вища, ніж в середньому по Україні. Луганськ – 8,7%.

Окупанти постійно маніпулюють даними щодо хворих

У грудні – листопаді 2020 року летальність у Донецьку була ще вищою – 11%.

Україна намагається надсилати на окуповані території гуманітарну допомогу. Про це Київ просить і міжнародні організації.

Тим часом, наголошує Резніков, окупанти маніпулюють даними і приховують інформацію про рівень захворюваності в своїх збройних формуваннях. Це свідчить про те, що керівна адміністрація – не на території Донбасу, а у Росії.

Росія ввозить на окуповані території "Супутник V"

Зазначимо, що раніше стало відомо про активне ввезення вакцини "Супутника V" на окупований Донбас. Кажуть, начебто, про тестування і вакцинацію лише вразливих груп населення. Проте, як повідомляв 24 канал, від щеплення відмовитись практично неможливо. Препарат вводять не лише пенсіонерам та групам ризику, а й молодим людям.