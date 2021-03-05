Це моя думка, – мер Миколаєва пояснив заяву щодо лікування від COVID-19 за власні гроші

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив свою заяву щодо лікування громадян власним коштом, у випадку відмови від щеплення проти коронавірусу. Він зазначив, що висловив свою думку, проте такі питанні вирішують не на місцевому рівні.

Мер Миколаєва зазначив, що відповідні питання – відповідальність держави. Про це він розповів у програмі "Між іншим".

До теми Вакцинуйтеся, або готуйте 10 тисяч на лікування, – мер Миколаєва

Якщо державна влада в Україні забезпечує безкоштовною вакциною громадян, вона несе відповідальність за її якість і за наслідки, які несе за собою ця вакцина, сказав Сєнкевич.

Моя думка, якщо людина відмовляється, то коли вона потрапляє до лікарні у важкому чи середньому стані – повинна лікуватись не за гроші НСЗУ чи платників податків, а за власні. Це моя думка, але це рішення в будь-якому разі приймають на вищому рівні,

– пояснив мер Миколаєва.

За його словами, громадяни повинні відповідати не лише за свою безпеку, а й за безпеку тих людей, поряд з якими живуть.

"Проблема стосується всіх людей, бо хвороба передається повітрям. Ми кажемо, що хочемо бути здорові, святкувати, повернутися до нормального життя – для цього потрібно, щоб люди привилися", – зазначив Сєнкевич.

Яка ситуація з вакцинацією в Миколаєві

У своєму відеозверненні 2 березня мер Миколаєва висловив міркування, що люди, які відмовляться від щеплення проти коронавірусу, зрештою будуть змушені лікуватися власним коштом.

Водночас він зауважив, що у Миколаєві є місцева програма, де фактично займаються страхуванням життя і здоров'я лікарів на випадок захворювання коронавірусом. Олександр Сєнкевич додав, що першими у місті планують вакцинувати лікарів та людей із групи ризику.

Також мер Миколаєва повідомив, що сам проти COVID-19 – досі не вакцинувався. За його словами, він перехворів в грудні 2020 року з важким запаленням легень.

Як тільки до мене дійде черга, то я разом зі своєю сім'єю, з дружиною та двома дітьми, обов'язково вакцинуюсь,

– наголосив Сєнкевич.

Міський голова розповів, що під час пандемії до нашого Миколаєва закупили лише 2 апарати ШВЛ і ще 4 отримали у подарунок від компаній. Наразі у місті відкрили нове коронавірусне відділення, де лікуватимуть людей із супутніми хворобами.