Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив, що останні рішення РНБО мають деякі ознаки політичного шоу. Зокрема, мовиться про доручення СБУ розслідувати обставини ратифікації скандальних Харківських угод.

За словами Рябошапки, у Конституції чітко прописано, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування. Він зазначив, що тому в цій ситуації юристи апарату РНБО та СБУ повинні бути дуже творчими та креативними, аби якимось чином узгодити цю норму.

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Рябошапка розповів, що ситуації з Харківськими угодами є пряма норма Конституції. Саме тому, скоріш за все, може мовитися про тих людей, які готували проєкти цих рішень та зробили все, щоб провести їх через парламент.

Думаю, що швидше за все слідство й прокуратура обвинувачення зосередяться на тих, хто готував проєкт рішення, хто вносив його у парламент і тих, хто його проводив,

– припустив ексгенпрокурор.

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На думку Рябошапки, остання концепція проведення засідань РНБО перетинається з бажанням людей отримати "хліб та видовища". Зокрема, це нівелює високий конституційний статус цього органу.

"РНБО часто робить хороші та правильні речі, але, на жаль, це має деякі ознаки політичного шоу, – розповів Рябошапка.

Ексгенпрокурор підсумував, що в такому випадку політика перетворюється на шоу для того, щоб підтримувати популярність та громадян до того, що робить президент.

Скандальні Харківські угоди: що відомо