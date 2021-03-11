На жаль, це має ознаки політичного шоу, – Рябошапка про останні рішення РНБО
Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив, що останні рішення РНБО мають деякі ознаки політичного шоу. Зокрема, мовиться про доручення СБУ розслідувати обставини ратифікації скандальних Харківських угод.
Джерело:24 канал
За словами Рябошапки, у Конституції чітко прописано, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування. Він зазначив, що тому в цій ситуації юристи апарату РНБО та СБУ повинні бути дуже творчими та креативними, аби якимось чином узгодити цю норму.
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Рябошапка розповів, що ситуації з Харківськими угодами є пряма норма Конституції. Саме тому, скоріш за все, може мовитися про тих людей, які готували проєкти цих рішень та зробили все, щоб провести їх через парламент.
Думаю, що швидше за все слідство й прокуратура обвинувачення зосередяться на тих, хто готував проєкт рішення, хто вносив його у парламент і тих, хто його проводив,
– припустив ексгенпрокурор.
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На думку Рябошапки, остання концепція проведення засідань РНБО перетинається з бажанням людей отримати "хліб та видовища". Зокрема, це нівелює високий конституційний статус цього органу.
"РНБО часто робить хороші та правильні речі, але, на жаль, це має деякі ознаки політичного шоу, – розповів Рябошапка.
Ексгенпрокурор підсумував, що в такому випадку політика перетворюється на шоу для того, щоб підтримувати популярність та громадян до того, що робить президент.
Скандальні Харківські угоди: що відомо
- "Харківські угоди" підписали в Харкові у квітні 2010 року. Згідно з ними, перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі продовжили на 25 років.
- В обмін на це Україна мала отримати знижку ціни на газ на 30%. Однак не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів.
- Генеральна прокуратура у 2014 році відкрила справу щодо цих угод. У ній мовиться про зловживання владою та державну зраду.
- РНБО під час свого засідання 11 березня доручила СБУ розслідувати обставини ратифікації скандальних Харківських угод.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що справи можуть порушити проти тих 236 депутатів, які їх ратифікували.
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