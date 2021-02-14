Це людський фактор, – офіцер пояснив, чому підрозділи ЗСУ конкурують

Військовий блогер та аналітик Анатолій Штефан пояснив, чому підрозділи ЗСУ конкурують між собою. Офіцер зазначив, що конкуренція для військовослужбовців починається ще в дитячому садку чи у школі.

Водночас офіцер, відомий як Штірліц, розповів про зміни, які відбулися у військовому формуванні, зокрема у настроях громадян.

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"Це людський фактор. Коли в дорослого чоловіка з'являються дорослі іграшки – він знову починає змагатися. Це стимулює особовий склад на позитивні дії, нові звершення", – сказав Штефан.

На думку військового блогера, відповідні змагання змінюють недоліки у формуванні. Анатолій Штефан наголосив, що головним надбання ЗСУ є довіра українського народу.

Офіцер зазначив, що Збройні сили України дуже змінилися під час воєнних дій.

Найголовніше – це мотивація, єднання. Я побачив, не тільки у ЗСУ, що нарешті українці відчули себе нацією,

– сказав військовий аналітик.

Він додав, що загалом українці відчули себе українцями, а не слов'янами чи "одним народом".

Інтерв'ю з Анатолієм Штефаном: дивіться відео