Проєкт закону про легалізацію зброї є компромісом, адже щодо нього було проведено багато засідань. Водночас в Україні існує легальний та нелегальний обіг зброї, де другий – поза законом і чітко регулюється кримінальною відповідальністю.

Відповідний законопроєкту має значно нівелювати незаконний обіг зброї. Про це в ефірі 24 каналу розповів співавтор закону, нардеп ві фракції "Слуга народу" Олександр Дануца.

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Згідно з його інформацією, у 2 фактично протилежних законопроєкти було внесено зміни різними депутатами, в правоохоронному комітеті створили робочу групу, в яку увійшло понад 50 людей – понад 12 нардепів, представники зброярських асоціацій та мереж.

Цей законопроєкт – це компроміс. На цьому тижні буде перше читання, до другого – я переконаний, буде дуже багато правок і ми зможемо вдосконалити і десь виправити цей законопроєкт,

– розповів Олександр Дануца.

Він зазначив, що теза про те, що буде дозволено вогнепальну зброю – невірна. За словами співавтора законопроєкту, в Україні вогнепальна зброя дозволена – мовиться насамперед про мисливську. Водночас нардеп додав, що мисливська зброя не впорядкована законом.

Дозвіл на використання зброї

Наразі те, що викликає певний резонанс у суспільстві, це дозвіл на короткоствольну вогнепальну зброю – пістолети, сказав Олександр Дануца.

Він розповів, що є критика щодо того, що короткоствольну вогнепальну нарізну зброю можна зберігати і застосовувати у разі необхідності, що прописано як самозахист – виключно у своєму помешканні чи на своїй земельній ділянці.

"В Україні цим законопроєктом носіння заборонено", – сказав народний депутат. Олександр Дануца зауважив, поки що із законопроєкту виключають питання щодо носіння зброї тому, що переконані – країна до цього поки не готова.

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Також нардеп розповів, що наразі нема дозвільної системи і не існує відповідного закону щодо зброї – все регулюється виключно точковими постановами. за його словами, навіть у випадку ухвалення законопроєкту – тіньовий ринок все одно залишиться.