Ситуація з водою у Криму залишається критичною. Попри це, окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України. Ба більше, вони бояться, що українська вода може бути отруйна.

Кримський півострів технічно не готовий до можливого прийому води з Північно-Кримським каналом з України. Слова голови "Державної ради Республіки Крим" Володимира Константинова цитують російські ЗМІ, пише 24 канал.

Важливо Проблема води в Криму посилюється: у Сімферополі аварія на водогоні

Константинов заявив, що для отримання води з території України треба будувати нові водогони й станції прийому. А окупанти до цього неготові.

Ніяка вода з України нам не потрібна. Це для нас вкрай небезпечно. Якийсь хімії туди додадуть, яка через 2 – 3 роки дає ефект. У нас є свій план, він непростий, президент Росії приділяє увагу розв'язанню проблем з водою в Криму, знає в деталях всі проблеми. Так що все буде вирішено,

– переконаний Константинов.

Зверніть увагу! Україна та міжнародні організації б'ють на сполох. У 2020 році ситуація з водою в Криму стала критичною. За прогнозами експертів, на територію може очікувати екологічна катастрофа. І, згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант, тобто Росія.

Чому у Криму виникла проблема з водою

До того, як Росія окупувала Крим Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал.

півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал. Однак з приходом окупаційної влади Україна припинила водопостачання.

На півострові обміліли водосховища , зокрема – Міжгірне та Білогірське. Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть запровадили обмеження подачі води.

, зокрема – Міжгірне та Білогірське. Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть запровадили обмеження подачі води. Позиція української влади у цьому питанні чітка: буде деокупація Криму – буде вода.

Докладніше про проблеми з водою у Криму, позицію України та заяви окупантів – за посиланням.