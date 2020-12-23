Це для нас вкрай небезпечно: окупанти в Криму бояться приймати воду з України
Ситуація з водою у Криму залишається критичною. Попри це, окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України. Ба більше, вони бояться, що українська вода може бути отруйна.
Кримський півострів технічно не готовий до можливого прийому води з Північно-Кримським каналом з України. Слова голови "Державної ради Республіки Крим" Володимира Константинова цитують російські ЗМІ, пише 24 канал.
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Константинов заявив, що для отримання води з території України треба будувати нові водогони й станції прийому. А окупанти до цього неготові.
Ніяка вода з України нам не потрібна. Це для нас вкрай небезпечно. Якийсь хімії туди додадуть, яка через 2 – 3 роки дає ефект. У нас є свій план, він непростий, президент Росії приділяє увагу розв'язанню проблем з водою в Криму, знає в деталях всі проблеми. Так що все буде вирішено,
– переконаний Константинов.
Чому у Криму виникла проблема з водою
- До того, як Росія окупувала Крим Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал.
- Однак з приходом окупаційної влади Україна припинила водопостачання.
- На півострові обміліли водосховища, зокрема – Міжгірне та Білогірське. Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть запровадили обмеження подачі води.
- Позиція української влади у цьому питанні чітка: буде деокупація Криму – буде вода.
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