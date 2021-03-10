Це дивна історія, – Корнієнко про результати опитування Зеленського
Олександр Корнієнко розповів, що результати Всеукраїнського опитування 25 жовтня планували оприлюднити, однак так цього і не зробили.
Джерело:"Громадське"
Голова партії "Слуга народу" Корнієнко схарактеризував як "дивну історію".
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Це якась дивна історія, ми планували це зробити, але чомусь не зробили. Я думаю, це все-таки треба зробити, це справа честі для партії,
– наголосив Корнієнко.
За словами Корнієнка, оприлюднення результатів відійшло на другий план. Політсила зайнялася імплементацією цього.
"Це виявилося цікавіше. Результати будуть майже такими ж, може у сотих", – зауважив політик.
Всеукраїнське опитування 25 жовтня: як це було
- Ініціатором опитування був президент Володимир Зеленський.
- Українці відповідали на 5 запитань під час місцевих виборів 2020 року.
- В ОБСЄ заявили, що опитування Зеленського створило перевагу для партії влади на виборах.
- Згодом анкети із опитуванням Зеленського знайшли на смітнику.
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