Це дикунство, – у "Слузі народу" відреагували на феєрверки на протестах під ОП

Євгенія Кравчук заявила, що з повагою ставиться до мирних акцій протесту, але 20 березня під Офісом Президента – щось пішло не так. Очевидно, що більшість людей не мали на меті діяти радикально, проте були й інші.

30 – 40 найбільш агресивних людей просто займалися вандалізмом, додала заступниця голови фракції "Слуга народу". Зокрема, вона звернула увагу на факт запуску феєрверків на відповідній акції протесту.

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"Те, що запускали феєрверки, це мені також незрозуміло і, очевидно, незрозуміло тим ветеранам АТО, які, можливо, там (на протесті – 24 канал) були. Це вже давно обговорюють, що феєрверки в країні, що воює – мають зовсім інші асоціації, тому, як на мене, це дикунство", – вважає Євгенія Кравчук.

На думку заступниці голови фракції "Слуга народу", фото після акції на другий день мають дуже негарний вигляд і не є прикладом для наслідувань.

Тому зрозуміло, що правоохоронні органи мають встановити цих провокаторів і зрозуміти, чи вони діяли самостійно, чи це хтось інспірував,

– зазначила Кравчук.

Позачергове засідання через події під ОП

Дата позачергового засідання через протест під Офісом Президента 20 березня – ще остаточно не призначена, повідомила Євгенія Кравчук. Вона пояснила, що відповідну постанову з оцінками та зверненням до правоохоронних органів зареєстрували зовсім нещодавно.

Правоохоронці мають повідомити про розслідування, чи встановлені особи та діяли вони самостійно чи хтось цю провокацію планував. І якщо це було інспіровано, то ким,

– розповіла Євгенія Кравчук.

Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію , аби обговорити наслідки протесту під Офісом Президента.

Також вона зауважила, що певним політичним силам вигідно спробувати показати з одного боку "слабкість" президента, а з іншого – спровокувати правоохоронців на дуже жорсткі дії, щоб потім говорити про "поліцейську державу".

"Поліція досить м'яко діяла цього разу, всі ці провокатори, 30 – 40 людей, просто подивились на себе в дзеркало і всі подивились на їхні дії", – зауважила заступниця голови фракції "Слуга народу".

Євгенія Кравчук про протести під Офісом Президента: дивіться відео 24 каналу

Що цьому передувало

У День народження активіста Сергія Стерненка 20 березня – під Офісом Президента відбувся протест на його підтримку. Мітингувальники облили адмінбудівлю фарбою, потрощили вікна та закидали фаєрами будівлю ОП.

За попередніми оцінками, пошкодження сягають 2 мільйони гривень.

На думку радника глави ОП Михайла Подоляка, деякі мітингувальники хотіли спровокувати насильство або агресію від поліції.

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