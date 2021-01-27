Це буде українсько-угорська історія успіху, – Сійярто про плани Угорщини щодо Закарпаття

У Києві 27 січня відбулась зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та його угорського колеги Петера Сійярта. Дипломати поговорили, аби зупинити погіршення відносин між країнами.

Джерело: 24 канал

Сійярто подякував Кулебі за запрошення та висловив впевненість, що стосунки країн повернуть у хороший напрямок. Про це міністр сказав під час спільного брифінгу.

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Що говорив Сійярто

Дипломат наголосив, що для його країни дуже важливі угорці Закарпаття та їх підтримка. За словами міністра, Угорщина вірить, що при підтримці нацменшин покращує стосунки між країнами.

Закарпаття повинно стати історією успіху. Ми готові далі розвивати та поширювати цю історію успіху,

– наголосив міністр.

Крім того, очільник МЗС наголосив, що Угорщина підтримує суверенітет та інтеграцію України, тому звинувачення, пов'язані із сепаратизмом, не мають жодного сенсу. Дипломат зізнався, що з Кулебою вони розмовляли дуже щиро та поділились тим, що викликає негативні емоції.

"Потрібно зробити все, щоб виключити радикальні елементи з наших відносин. І тому я попросив колегу (Кулебу – 24 канал) розпочати спільну роботу щодо закону про мову, який викликав певне напруження у наших відносинах", – додав Сійярто.

Дипломати домовились, що невдовзі відбудеться засідання україно-угорської робочої групи з питань освіти.

Сійярто впевнений, що сьогоднішня зустріч принесе результати, а стосунки України та Угорщини повернуть в хороший напрямок. Також дипломат додав, що Угорщина продовжуватиме надавати гуманітарну підтримку Україні.

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Що готова зробити Угорщина

За словами Сійярто, вже підготували проєкт модернізації моста через Тису у Загоні.

Хочуть відкрити новий прикордонний пункт.

Надати кредит на 50 мільйонів євро для будівництва доріг на Закарпатті.

Раніше вже надали гранти на 34 тисячі проєктів.

Продовжити автостради М-3 та М-31 до кордону з Україною.

Взяти участь у розбудові структур з українського боку.

Продовжувати програму з відпочинку українських дітей в Угорщині.

Крім того, Угорщина вже подарувала Україні 50 апаратів штучної вентиляції дихання.

Що цьому передувало

Конфлікт між Україною та Угорщиною розпочався після українських місцевих виборів, коли угорські чиновники агітували за кандидатів на Закарпатті.

Через це Україна заборонила їм в'їзд.

Згодом СБУ провела обшуки у благодійному фонді Угорщини на Закарпатті через підозру у загрозі суверенітету України.

Угорщина вкрай різко сприйняла такі кроки та навіть поскаржилась на Україну в ЄС.

Згодом Кулеба запросив Сійярто до Києва, щоб обговорити проблеми.

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