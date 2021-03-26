Люди помирають, це безвідповідально, – президент Литви про перезавантаження відносин з Росією

Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що наразі не може відбутись перезавантаження відносин Європейського Союзу та Москви. Причиною такої позиції він назвав критичну ситуацію на Донбасі.

Про це він сказав під час онлайн-саміту Євросоюзу, який відбувся 26 березня. Гітанас Наусєда зауважив, що допоки Росія застосовує агресію проти України, говорити про перезавантаження відносин – безвідповідально.

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Він наголосив, що ситуація на сході України лише погіршується.

Люди помирають, це найстрашніше. Це здебільшого пов'язано з агресивними діями Росії, тому було б безвідповідально говорити про перезавантаження відносин в таких умовах,

– запевнив президент Литви.

Наусєда закликав Європу зайняти щодо Москви жорстку позицію. Також запевнив, що варто застосовувати ті принципи, які були встановлені раніше, щоб не збиватися з дороги.

Гітанас Наусєда 18 березня був в Україні з першим офіційним візитом. Він у Верховній Раді виголосив промову українською мовою

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