Люди помирають, це безвідповідально, – президент Литви про перезавантаження відносин з Росією

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Джерело:

LRT

Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що наразі не може відбутись перезавантаження відносин Європейського Союзу та Москви. Причиною такої позиції він назвав критичну ситуацію на Донбасі.

Про це він сказав під час онлайн-саміту Євросоюзу, який відбувся 26 березня. Гітанас Наусєда зауважив, що допоки Росія застосовує агресію проти України, говорити про перезавантаження відносин – безвідповідально.

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Він наголосив, що ситуація на сході України лише погіршується.

Люди помирають, це найстрашніше. Це здебільшого пов'язано з агресивними діями Росії, тому було б безвідповідально говорити про перезавантаження відносин в таких умовах,
– запевнив президент Литви.

Наусєда закликав Європу зайняти щодо Москви жорстку позицію. Також запевнив, що варто застосовувати ті принципи, які були встановлені раніше, щоб не збиватися з дороги.

Довідка. Гітанас Наусєда 18 березня був в Україні з першим офіційним візитом. Він у Верховній Раді виголосив промову українською мовою.

Ситуація на Донбасі: головне

  • Проросійські бойовики 26 березня приблизно о 14:00 обстріляли українські позиції біля Шумів.
  • Внаслідок російської агресії 4 українських захисники загинули. Також поранено ще 2 військових, їм надають допомогу медики.
  • Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, ймовірно, Росія атакує, щоб захопити передові українські позиції.