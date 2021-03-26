Люди помирають, це безвідповідально, – президент Литви про перезавантаження відносин з Росією
Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що наразі не може відбутись перезавантаження відносин Європейського Союзу та Москви. Причиною такої позиції він назвав критичну ситуацію на Донбасі.
Джерело:LRT
Про це він сказав під час онлайн-саміту Євросоюзу, який відбувся 26 березня. Гітанас Наусєда зауважив, що допоки Росія застосовує агресію проти України, говорити про перезавантаження відносин – безвідповідально.
До теми Вкрай напружена та непроста ділянка, – пресофіцер 503 ОБМП про загострення біля Шумів
Він наголосив, що ситуація на сході України лише погіршується.
Люди помирають, це найстрашніше. Це здебільшого пов'язано з агресивними діями Росії, тому було б безвідповідально говорити про перезавантаження відносин в таких умовах,
– запевнив президент Литви.
Наусєда закликав Європу зайняти щодо Москви жорстку позицію. Також запевнив, що варто застосовувати ті принципи, які були встановлені раніше, щоб не збиватися з дороги.
Ситуація на Донбасі: головне
- Проросійські бойовики 26 березня приблизно о 14:00 обстріляли українські позиції біля Шумів.
- Внаслідок російської агресії 4 українських захисники загинули. Також поранено ще 2 військових, їм надають допомогу медики.
- Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, ймовірно, Росія атакує, щоб захопити передові українські позиції.
Поділитися новиною