Це доволі безглуздий крок, – юристка про рішення Яценка переписати статки на родичів

Рішення Володимира Яценка, якого підозрюють у розтраті грошей "Приватбанку", переписати свої статки на родичів є безглуздим. Однак такий крок є доволі звичним для українських посадовців.

Юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук припустила, що Яценко міг залишити довіреність на вчинення певних юридичних дій від свого імені й у такий спосіб переписати майно на дружину та доньку. Однак ці активи цілком можливо арештувати та згодом конфіскувати.

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За словами Шевчук, переписане майно можна арештувати, якщо слідство матиме інформацію про те, що їх отримали злочинним шляхом.

На жаль, чи на щастя, це доволі безглуздий крок, оскільки українське законодавство дозволяє конфіскувати таке майно, навіть якщо воно належить третім особам,

– розповіла юристка.

Шевчук зазначила, що зазвичай між врученням підозри та передачею справи до суду триває кілька місяців. Однак, за її словами, тепер у справу має бути залучена генпрокурорка Ірина Венедіктова, адже саме вона підписує підозри.

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Чому рішення Яценка переписати статки на родичів було безглуздим: дивіться відео

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