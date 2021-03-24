Додаткові ліжка Одесу не врятують: місту потрібні медики, – Труханов

Джерело:фейсбук Геннадія Труханова
В Одесі розпочалась третя хвиля коронавірусу. Кількість хворих продовжує стрімко зростати. Мер міста Труханов заявив, що медиків вже не вистачає.
Геннадій Трухавнов заявив, що міськрада вживає заходів, щоб зупинити поширення інфекції. Але цього замало, оскільки бракує саме кваліфікованих кадрів у лікарнях.
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Мер міста зазначив, що лікарень – багато, а медиків – лімітована кількість.
Ми можемо нескінченно виділяти кошти з бюджету на розгортання додаткових ліжко-місць. Звичайно, поки у нас не закінчаться міські лікарні. Але це не вихід. Уже сьогодні бракує медпрацівників,
– підкреслив мер Одеси.
Він додав, що найближчим часом у ковідні відділення скерують інтернів медичного університету.
Також очільник Одеси попросив містян дотримуватися карантину, якомога менше контактувати з іншими людьми, дотримуватися дистанції та носити маски.