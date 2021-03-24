В Одесі розпочалась третя хвиля коронавірусу. Кількість хворих продовжує стрімко зростати. Мер міста Труханов заявив, що медиків вже не вистачає.

Геннадій Трухавнов заявив, що міськрада вживає заходів, щоб зупинити поширення інфекції. Але цього замало, оскільки бракує саме кваліфікованих кадрів у лікарнях.

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Що заявив Труханов

Мер міста зазначив, що лікарень – багато, а медиків – лімітована кількість.

Ми можемо нескінченно виділяти кошти з бюджету на розгортання додаткових ліжко-місць. Звичайно, поки у нас не закінчаться міські лікарні. Але це не вихід. Уже сьогодні бракує медпрацівників,

– підкреслив мер Одеси.

Він додав, що найближчим часом у ковідні відділення скерують інтернів медичного університету.

Також очільник Одеси попросив містян дотримуватися карантину, якомога менше контактувати з іншими людьми, дотримуватися дистанції та носити маски.

Яка ситуація з ліжками в лікарнях Одеси

Мер Одеси зазначив, що від сьогодні, 24 березня, коронавірусних хворих прийматиме ще й лікарня №8 на Фонтанській дорозі.

Додаткові ліжка для ковідних пацієнтів створили в окремій 4-поверховій будівлі. Вони розраховані на 120 осіб. З них 100 підключено до кисню.

В лікарню придбали 2 кріоциліндри на 2 тисячі літрів кожен та докупили все необхідне обладнання лікування пацієнтів з коронавірусом.

Сформували 3 бригади медиків для прийому ковідних хворих.

Зверніть увагу! За минулу добу, 23 березня, на Одещині зареєстрували 1 177 нових випадків інфікування коронавірусом. Зростає кількість хворих, які потребують госпіталізації та кількість випадків захворювання дітей.

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