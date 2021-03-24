Додаткові ліжка Одесу не врятують: місту потрібні медики, – Труханов
В Одесі розпочалась третя хвиля коронавірусу. Кількість хворих продовжує стрімко зростати. Мер міста Труханов заявив, що медиків вже не вистачає.
Джерело:фейсбук Геннадія Труханова
Геннадій Трухавнов заявив, що міськрада вживає заходів, щоб зупинити поширення інфекції. Але цього замало, оскільки бракує саме кваліфікованих кадрів у лікарнях.
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Що заявив Труханов
Мер міста зазначив, що лікарень – багато, а медиків – лімітована кількість.
Ми можемо нескінченно виділяти кошти з бюджету на розгортання додаткових ліжко-місць. Звичайно, поки у нас не закінчаться міські лікарні. Але це не вихід. Уже сьогодні бракує медпрацівників,
– підкреслив мер Одеси.
Він додав, що найближчим часом у ковідні відділення скерують інтернів медичного університету.
Також очільник Одеси попросив містян дотримуватися карантину, якомога менше контактувати з іншими людьми, дотримуватися дистанції та носити маски.
Яка ситуація з ліжками в лікарнях Одеси
- Мер Одеси зазначив, що від сьогодні, 24 березня, коронавірусних хворих прийматиме ще й лікарня №8 на Фонтанській дорозі.
- Додаткові ліжка для ковідних пацієнтів створили в окремій 4-поверховій будівлі. Вони розраховані на 120 осіб. З них 100 підключено до кисню.
- В лікарню придбали 2 кріоциліндри на 2 тисячі літрів кожен та докупили все необхідне обладнання лікування пацієнтів з коронавірусом.
- Сформували 3 бригади медиків для прийому ковідних хворих.
Які обмеження діють на Одещині
- Заборонені концерти та розважальні заходи, робота продовольчих ринків.
- Кафе та ресторани можуть працювати тільки на винос.
- Призупинено роботу ТРЦ, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів.
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