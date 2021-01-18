Міський голова Одеси Геннадій Труханов провів нараду українською та закликав чиновників вчити державну мову. Водночас під час виступів мер іноді все-таки обмовлювався і казав окремі слова російською.

Якщо виникне така необхідність, курси українською можуть проводити прямісінько в одеській мерії. Про це Труханов заявив під час засідання оперативного штабу мерії, повідомляє 24 канал.

Актуально Освітні послуги українською: що змінилося після набуття чинності нової норми закону

Однак міський голова також зауважив, що закон про мову є начебто недосконалим.

Я сподіваюся, що центральна влада зверне увагу на регіональні мови, адже коли наші політики заходять в кут, вони згадують, що наша велика країна – багатомовна,

– повідомив Труханов.

Іспит з української для політиків: що варто знати

Вже з 16 липня 2021 року люди, які захочуть обійняти посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, складатимуть обов'язковий іспит з української мови.

Окрім того, кожен має отримати сертифікат про рівень володіння українською мовою.