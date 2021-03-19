За яких обставин Труханов буде змушеним "прикрити" Одесу на локдаун

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що буде змушеним закрити Одесу на локдаун. Однак лише у випадку, якщо туди почнуть приїжджати люди після введення обмежень у інших областях. Наплив туристів будуть чітко відстежувати.

Також він повідомив, що раніше в лікарнях Одеси було 60 – 70% хворих середньої важкості, а важкого ступеня – менше третини пацієнтів. Тепер понад 60% госпіталізованих перебують у важкому стані.

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Аналогія з Прикарпаттям

Труханов вважає, що ситуація з напливом туристів у гори зимою була аналогічною.

А тепер ми всі отримали нову хвилю захворюваності, яка йде звідти.

– сказав мер Одеси.

На його думку, кияни, які звикли сидіти в ресторанах і прогулятися, зараз почнуть їхати в Одесу.

Також він додав, що вважає таку ситуацію недопустимою, оскільки потрібно працювати на випередження.

Як будуть відстежувати наплив туристів

Одеська влада співпрацює з мобільними операторами, щоб відстежувати навантаження на мобільні мережі. Якщо там станеться помітна міграція людей, на думку мера, буде необхідно "прикрити" Одесу на локдаун.

Наскільки сильно зростає захворюваність в Одесі

За добу 18 березня зафіксували 475 нових хворих на коронавірус. Як розповів Труханов, у лікарнях залишилось тільки 32 вільних місця. Однак зараз в Одесі готують ще 110 ліжок з киснем у 8 міській лікарні.

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Правила карантину в різних зонах / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу