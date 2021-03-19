За яких обставин Труханов буде змушеним "прикрити" Одесу на локдаун

Джерело:Страна
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що буде змушеним закрити Одесу на локдаун. Однак лише у випадку, якщо туди почнуть приїжджати люди після введення обмежень у інших областях. Наплив туристів будуть чітко відстежувати.
Також він повідомив, що раніше в лікарнях Одеси було 60 – 70% хворих середньої важкості, а важкого ступеня – менше третини пацієнтів. Тепер понад 60% госпіталізованих перебують у важкому стані.
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Труханов вважає, що ситуація з напливом туристів у гори зимою була аналогічною.
А тепер ми всі отримали нову хвилю захворюваності, яка йде звідти.
– сказав мер Одеси.
На його думку, кияни, які звикли сидіти в ресторанах і прогулятися, зараз почнуть їхати в Одесу.
Також він додав, що вважає таку ситуацію недопустимою, оскільки потрібно працювати на випередження.
Одеська влада співпрацює з мобільними операторами, щоб відстежувати навантаження на мобільні мережі. Якщо там станеться помітна міграція людей, на думку мера, буде необхідно "прикрити" Одесу на локдаун.
За добу 18 березня зафіксували 475 нових хворих на коронавірус. Як розповів Труханов, у лікарнях залишилось тільки 32 вільних місця. Однак зараз в Одесі готують ще 110 ліжок з киснем у 8 міській лікарні.
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Правила карантину в різних зонах / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу