За яких обставин Труханов буде змушеним "прикрити" Одесу на локдаун
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що буде змушеним закрити Одесу на локдаун. Однак лише у випадку, якщо туди почнуть приїжджати люди після введення обмежень у інших областях. Наплив туристів будуть чітко відстежувати.
Джерело:Страна
Також він повідомив, що раніше в лікарнях Одеси було 60 – 70% хворих середньої важкості, а важкого ступеня – менше третини пацієнтів. Тепер понад 60% госпіталізованих перебують у важкому стані.
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Аналогія з Прикарпаттям
Труханов вважає, що ситуація з напливом туристів у гори зимою була аналогічною.
А тепер ми всі отримали нову хвилю захворюваності, яка йде звідти.
– сказав мер Одеси.
На його думку, кияни, які звикли сидіти в ресторанах і прогулятися, зараз почнуть їхати в Одесу.
Також він додав, що вважає таку ситуацію недопустимою, оскільки потрібно працювати на випередження.
Як будуть відстежувати наплив туристів
Одеська влада співпрацює з мобільними операторами, щоб відстежувати навантаження на мобільні мережі. Якщо там станеться помітна міграція людей, на думку мера, буде необхідно "прикрити" Одесу на локдаун.
Наскільки сильно зростає захворюваність в Одесі
За добу 18 березня зафіксували 475 нових хворих на коронавірус. Як розповів Труханов, у лікарнях залишилось тільки 32 вільних місця. Однак зараз в Одесі готують ще 110 ліжок з киснем у 8 міській лікарні.
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Правила карантину в різних зонах / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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