За рішенням РНБО частину нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" повернули у власність держави. Однак її утримування зовсім не безкоштовне і потребує багато грошей.

Очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв вважає, що лише на охорону потрібні мільйони гривень. Таку думку голова "Нафтогазу" висловив в ефірі "Радіо НВ".

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Я поки що не можу назвати точну цифру. Я думаю, що мова йде про мільйони або навіть десятки мільйонів гривень, – сказав Коболєв.

І тут Коболєв зазначив: це лише на охорону труби протягом року. Однак надалі труба може приносити прибуток, у разі, якщо запрацює в майбутньому, у прозорий та цивілізований спосіб. Відтак, за попередніми очікуваннями ,вона зможе сама оплачувати своє існування.

Опісля інвентаризації і дослідження, стане ясно: чи передадуть трубу у підпорядкування "Нафтогазу" чи держава знайде їй якесь інше місце.

Коли трубу можуть передати на чийсь баланс

Терміни передачі "труби Медведчука" чи "Нафтогазу", чи якомусь іншому підприємству невідомі. Коболєв зазначив: тривалість процесу буде залежати від рішення судів. Наразі інша сторона, яка володіла трубою – "Прикарпатзахідтранс" – подала апеляцію на рішення РНБО.

Від рішення цього суду багато чого буде залежати.

Про яку трубу йдеться