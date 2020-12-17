У Польщі троє будівельників із Тернопільщини врятували хлопчика, який проковтнув деталь від конструктора Lego та не міг дихати. Вони надали йому домедичну допомогу до приїзду карети швидкої.

Інцидент трапився 3 грудня у селі Нова Вєсь поблизу Познані. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник мера Вронки Роберт Дорн.

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Українці почули крик матері дитини

Під час роботи чоловіки почули крики про допомогу. З будинку, розташованого біля будівництва, вибігла жінка з сином на руках. Українці одразу підбігли до матері. На той момент дитина вже не дихала і почала синіти. За словами будівельника Руслана Голуба, на вигляд хлопчику було років 5 – 6.

Я тримав дитину на руках, інший тримав ноги, третій – голову. Ми легенько стукали малого по спині, потім поклали хлопця животом мені на коліно і так стукали по спині поки він не відригнув. У такому стані ми тримали хлопця, поки не приїхала швидка,

– розповів Голуб.

За його словами, вони весь час вмивали дитину снігом, аби вона не втратила свідомість.

"Добре, що ми тоді не розгубилися, але в шоці ще два дні потім були", – поділився враженнями український заробітчанин.

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Саме завдяки своєчасно наданій допомозі хлопчик почав дихати і не помер. У Польщі українців назвали янголами-охоронцями, їм також символічно подякували за порятунок життя дитини.



Українців нагородили за порятунок хлопчика у Польщі / Фото Роберта Дорна

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