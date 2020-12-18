Троє чоловіків побили депутата в Черкасах
Інцидент стався на вулиці Різдвяній у Черкасах зранку 18 грудня. До поліцейських із заявою про напад на нього звернувся один з депутатів місцевої ради.
Постраждалий заявив про тілесні ушкодження, які йому завдали троє чоловіків, повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області. За даними видання "18000", мова йде про наближеного до місцевого мера Анатолія Бондаренка депутата міськради Геннадія Шевченка.
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Що відомо про побиття депутата в Черкасах
Правоохоронці дізналися про напад близько 8:00 ранку 18 грудня. Сам депутат розповів поліціянтам про те, що на Різдвяній вулиці до нього підбігли чоловіки, які почали обранця черкащан бити.
Після цього всі вони втекли у невідомому напрямку.
На місці події працювали слідчі. Вони відкрили кримінальне провадження. Дії зловмисників кваліфікували як хуліганство.
Якщо нападників на політика знайдуть, а їх провину доведуть в суді, їм загрожує до 5 років обмеження волі або ж до 4 років ув'язнення.
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