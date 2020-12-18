Інцидент стався на вулиці Різдвяній у Черкасах зранку 18 грудня. До поліцейських із заявою про напад на нього звернувся один з депутатів місцевої ради.

Постраждалий заявив про тілесні ушкодження, які йому завдали троє чоловіків, повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області. За даними видання "18000", мова йде про наближеного до місцевого мера Анатолія Бондаренка депутата міськради Геннадія Шевченка.

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Втім сам Шевченко у коментарі місцевим журналістам стверджує, що нападу на нього не було.

Що відомо про побиття депутата в Черкасах

Правоохоронці дізналися про напад близько 8:00 ранку 18 грудня. Сам депутат розповів поліціянтам про те, що на Різдвяній вулиці до нього підбігли чоловіки, які почали обранця черкащан бити.

Після цього всі вони втекли у невідомому напрямку.

На місці події працювали слідчі. Вони відкрили кримінальне провадження. Дії зловмисників кваліфікували як хуліганство.

Якщо нападників на політика знайдуть, а їх провину доведуть в суді, їм загрожує до 5 років обмеження волі або ж до 4 років ув'язнення.