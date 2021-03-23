З одеського офісу НАБУ намагались викрасти металобрухт

Троє чоловіків намагалися викрасти металобрухт з гаражу офісу Національного антикорупційного бюро України в Одесі. Одного зі зловмисників затримали.
Скоїти крадіжку вирішив 34-річний житель села Фонтанка. Зранку 22 березня разом він з двома спільниками пробрались до гаража біля офісу на Середньофонтанській, 14.
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Деталі інциденту
Вони вивезли металеві конструкції, які лишися після ремонту.
Точна сума шкоди, яку завдали антикорупційному бюро, наразі встановлюється.
Одеські поліцейські затримали одного з крадіїв та вилучила в нього докази злочину.
Про інцидент повідомив головний фахівець Одеського територіального управління НАБУ.
Що відомо про ремонт в Одеському НАБУ
Цікаво знати!
- Підрядника для ремонту у нежитловому приміщенні на Середньофонтанській, 14, обирали на аукціоні.
- Його проводили на платформі "Прозорро".
- 5 березня обрали переможця тендеру. Ним стала будівельна фірма "Ідеалінвестбуд".
- Вартість ремонтних робіт – 14,4 мільйона гривень. Ці кошти виділять з Держбюджету.
- Усі роботи мають закінчити за 180 календарних днів від початку робіт.
Будівлю на Середньофонтанській, 14 побудували в 1932 році. До 2018 року приміщення належало Укрзалізниці. Там було розташовано управління внутрішніх спав та загін воєнізованої охорони Одеської залізниці. Потім Кабмін прийняв рішення про передачу цього будинку у держвласність. Вони закріпили права антикорупційного бюро на цю будівлю.