Троє чоловіків намагалися викрасти металобрухт з гаражу офісу Національного антикорупційного бюро України в Одесі. Одного зі зловмисників затримали.

Скоїти крадіжку вирішив 34-річний житель села Фонтанка. Зранку 22 березня разом він з двома спільниками пробрались до гаража біля офісу на Середньофонтанській, 14.

До теми В Одесі затримали злочинця з Закавказзя: він представляв інтереси "злодія в законі" з Росії

Деталі інциденту

Вони вивезли металеві конструкції, які лишися після ремонту.

Точна сума шкоди, яку завдали антикорупційному бюро, наразі встановлюється.

Одеські поліцейські затримали одного з крадіїв та вилучила в нього докази злочину.

Про інцидент повідомив головний фахівець Одеського територіального управління НАБУ.

Що відомо про ремонт в Одеському НАБУ

Підрядника для ремонту у нежитловому приміщенні на Середньофонтанській, 14, обирали на аукціоні.

Його проводили на платформі "Прозорро".

5 березня обрали переможця тендеру. Ним стала будівельна фірма "Ідеалінвестбуд".

Вартість ремонтних робіт – 14,4 мільйона гривень. Ці кошти виділять з Держбюджету.

Усі роботи мають закінчити за 180 календарних днів від початку робіт.

Цікаво знати! Будівлю на Середньофонтанській, 14 побудували в 1932 році. До 2018 року приміщення належало Укрзалізниці. Там було розташовано управління внутрішніх спав та загін воєнізованої охорони Одеської залізниці. Потім Кабмін прийняв рішення про передачу цього будинку у держвласність. Вони закріпили права антикорупційного бюро на цю будівлю.