Ввечері 15 грудня під час протестів ФОПів у Києві група чоловіків розбила обличчя 3 поліцейським. Бійка сталася, коли правоохоронці намагалися демонтувати намети на Майдані Незалежності.

Поліція вже порушила кримінальну справу за фактом інциденту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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У МВС зазначили, що організатори не вказували про встановлення наметів на Майдані Незалежності у повідомленні про проведення акції. У результаті поліцейські їх демонтували.

Через це між протестувальниками та правоохоронцями виникла штовханина.

Згодом група нетверезих чоловіків нанесла тілесні ушкодження трьом поліцейським. Їх з розбитими обличчями та забоями тіла госпіталізували,

– мовиться у повідомленні.

У поліції розпочато кримінальне провадження за статтею "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Також встановлюються особи порушників.

Протести ФОПів у Києві: що відомо

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Акція розпочалась мирно, однак під час встановлення наметів на Майдані Незалежності спалахнули сутички між мітингувальниками та силовиками.

У поліції Києва повідомили, що опіки очей внаслідок дії сльозогінного газу та піротехніки протестувальників отримали 39 правоохоронців.

Після двох сутичок із поліцією організатори акції протестів закликали всіх присутніх відмовитися від нічної акції з наметами.

Дивіться відео вечірньої акції протесту ФОПів на Майдані: