Тривожна неділя: бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ
У неділю, 3 січня, російські бойовики на Донбасі порушували режим тиші 7 разів. На щастя, загиблих і поранених серед українських військових немає.
Окупанти гатили з протитанкового гранатомета, стрілецької зброї і автоматичних гранатометів. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил.
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Де було найгарячіше на Донеччині
- Біля Лебединського окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Красногорівки бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік від Мар'їнки російські окупанти також гатили зі станкових протитанкових гранатометів.
- Окрім того, поблизу Лебединського, Пісків і Мар'їнки бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів.
- Також неподалік від Водяної гатили з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
- Біля Південного окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Поблизу Світлодарська гатили з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.
У ЗСУ заявили, що українські військові повністю контролюють ситуацію у зоні Операції Об'єднаних сил.
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