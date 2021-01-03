У неділю, 3 січня, російські бойовики на Донбасі порушували режим тиші 7 разів. На щастя, загиблих і поранених серед українських військових немає.

Окупанти гатили з протитанкового гранатомета, стрілецької зброї і автоматичних гранатометів. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил. Актуально Наказ про вторгнення в Україну – лише питання часу для Москви, – розвідка Де було найгарячіше на Донеччині Біля Лебединського окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Красногорівки бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік від Мар'їнки російські окупанти також гатили зі станкових протитанкових гранатометів. Окрім того, поблизу Лебединського, Пісків і Мар'їнки бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів. Також неподалік від Водяної гатили з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Біля Південного окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська гатили з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів. У ЗСУ заявили, що українські військові повністю контролюють ситуацію у зоні Операції Об'єднаних сил. Зверніть увагу! З липня 2020 року на Донбасі діє режим тиші. Однак російські бойовики регулярно його порушують.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу