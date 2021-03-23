Наразі у фракції "Голосі" тривають розбіжності через голосування за законопроєкт щодо Антикорупційного бюро розслідувань та ДБР. Нардепів – попередили про виключення.

Водночас парламентарям не дали можливості пояснити свої дії. Про це розповів народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

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"У нас зараз у фракції, політичній партії, триває витискання "неугодних", – сказав Ярослав Юрчишин.

Він зазначив, що все почалося з того, що Сергія Притулу було позбавлено посади заступника голови партії і фактично була перервана будь-яка комунікація з ним.

Потім партія фактично відрізала 10 депутатів фракції від комунікації, тому нас не запросили на політраду, яка розглядала це питання, нам не дали пояснити, чому ми голосували за це питання,

– сказав нардеп від "Голосу".

Довідка. Мовиться про з аконопроєкту №5133. Відповідний документ обмежує суб'єктність Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань, а вплив президента – зростає.

Чи виключать нардепів із фракції

"Попередили про виключення, у мене на руках протокол, де чітко зазначено – останнє попередження щодо нанесення шкоди іміджу партії", – повідомив Ярослав Юрчишин.

Нардеп зазначив: якщо йде атака на НАБУ – одразу починається критична оцінка Центру протидії корупції зокрема.

"У цій ситуації такої оцінки немає, тобто атаки на незалежність керівництва немає, є питання – чи цей законопроєкт конституційний. Для "слуг народу" важливо отримати остаточну відповідь, бо чекає формування незалежної процедури обрання наступного керівника НАБУ та ДБР", – вважає депутат.

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