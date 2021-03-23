Триває витискання "неугодних", – Юрчишин про скандал у "Голосі" через голосування
Наразі у фракції "Голосі" тривають розбіжності через голосування за законопроєкт щодо Антикорупційного бюро розслідувань та ДБР. Нардепів – попередили про виключення.
Джерело:24 канал
Водночас парламентарям не дали можливості пояснити свої дії. Про це розповів народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.
До теми Через голосування за президентський законопроєкт з "Голосу" можуть виключити депутатів
"У нас зараз у фракції, політичній партії, триває витискання "неугодних", – сказав Ярослав Юрчишин.
Він зазначив, що все почалося з того, що Сергія Притулу було позбавлено посади заступника голови партії і фактично була перервана будь-яка комунікація з ним.
Потім партія фактично відрізала 10 депутатів фракції від комунікації, тому нас не запросили на політраду, яка розглядала це питання, нам не дали пояснити, чому ми голосували за це питання,
– сказав нардеп від "Голосу".
Чи виключать нардепів із фракції
"Попередили про виключення, у мене на руках протокол, де чітко зазначено – останнє попередження щодо нанесення шкоди іміджу партії", – повідомив Ярослав Юрчишин.
Нардеп зазначив: якщо йде атака на НАБУ – одразу починається критична оцінка Центру протидії корупції зокрема.
"У цій ситуації такої оцінки немає, тобто атаки на незалежність керівництва немає, є питання – чи цей законопроєкт конституційний. Для "слуг народу" важливо отримати остаточну відповідь, бо чекає формування незалежної процедури обрання наступного керівника НАБУ та ДБР", – вважає депутат.
Юрчишин про скандал довкола голосування: дивіться відео 24 каналу
"Розкол" у політичні партії: коротко
- Після голосування за законопроєкт №5133 з'явилися чутки про те, що політрада партії "Голос" попередила депутатів, які голосували за нього, про виключення.
- У партії зазначили, що законопроєкт може обмежити суб'єктність антикорупційних органів, чого закликають не робити й міжнародні партнери України.
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