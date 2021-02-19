Міністерство закордонних справ допомагає Міністерству охорони здоров'я організовувати перемовини з виробниками вакцин від COVID-19. Дмитро Кулеба розповів, що українські посольства влаштували справжнє полювання на вакцину.

Про спроби зовнішньополітичного відомства забезпечити українців вакциною від коронавірусу на брифінгу 19 лютого розповів Дмитро Кулеба.

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Полювання на вакцину

За його словами, МЗС підтримує постійний контакт з МОЗ.

Міністерство закордонних справ допомагає Міністерству охорони здоров'я працювати з іншими країнами та компаніями, організовувати процес переговорів з виробниками вакцин,

– заявив Кулеба.

Він також подякував українським посольствам за те, що вони влаштували справжнє полювання на вакцину.

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Вона повинна була стартувати 15 лютого, однак країна досі не отримала жодної партії вакцини. Хоча раніше Максим Степанов запевнив, що вакцинація в країні точно почнеться вчасно.

Ввечері 18 лютого міністр охорони здоров'я вилетів до Індії для переговорів про постачання вакцини від COVID-19.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу