З останнього судового засідання Олега Татарова проводжали фаєрами. Запобіжний захід за ймовірний хабар за підробку експертизи у справі Укрбуду йому так і не обрали, хоча намагались тричі.

Новопризначений у справі генпрокуроркою Венедіктовою прокурор засумнівався в обґрунтованості підозри. Більше – у матеріалі 24 каналу.

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Раніше у справі змінили орган розслідування з НАБУ на СБУ. Таке рішення виніс Печерський районний суд столиці, далі – апеляція і навіть змовчав Верховний суд. Усе у рекордно короткий час.

Вони дуже хитро зробили – просто відмовились розглядати. Це є свинством чистої води. Чи це кінець? Ні,

– наголосив Віталій Шабунін, голова правління "Центру протидії корупції".

"Тому що апеляційна палата Антикорсуду може повернути справу назад, що відповідає закону. Звичайні суди, які ухвалили незаконне рішення, не надсилають документи", – додав він.

НАБУ продовжить розслідування

Навіть якщо у суді й надалі відкладатимуть рішення через відсутність матеріалів, боротьба довкола справи Татарова триватиме, переконані фахівці.

"Забрали кейс по Татарову, а не повністю Укрбуду. Він має багато сценаріїв і там може виринути ще якась роль Татарова. Ми можемо не знати інших частин", – припустив Олександр Лємєнов, головний експерт ГО StateWatch.

За його словами, з боку НАБУ це розслідування буде максимально у межах чинної політичної кон'юктури, максимально незалежне. Проте не факт, що оперативне.

До "гри" долучилося МВС

Не сидітимуть осторонь і, так би мовити, захисники Татарова. Окрім Офісу генпрокурора в обличчі Венедіктової, до своєрідного перетягування канату долучилась і Нацполіція Авакова.

Довідка. Наступного дня після останнього засідання по Татарову, заґратували Максима Микитася – екснардепа і фігуранта справи Укрбуду.

Саме Микитась дав свідчення про хабар від Татарова експертам. Тоді "спливала" інша справа, кримінальна – замовлення викрадення людини.

Очевидний конфлікт інтересів, – Бутусов

У хід, ймовірно, пішли зв'язки, адже Олег Татаров – колишній силовик, наголосив журналіст Юрій Бутусов. До того ж, приятель Татарова Максим Цуцкірідзе нині очолює головне слідче управління Нацполіції.

"Очевидний конфлікт інтересів. Залишати його під контролем цього відомства недоречно. Яке може бути МВС, якщо у Татарова там такі потужні зв'язки", – зазначив Бутусов.

Ба більше, підозрілим на думку Бутусова є й те, що на перше ж засідання нової справи Микитася, де мали представити обвинувальний акт, не з'явився жоден прокурор з відділу.

Наслідки для Зеленського

Політологи характеризують цю ситуацію довкола справи негативно типовою для української політики. І рівень розчарування у чинній владі залежатиме від фіналу.

"Якщо вона житиме у тому ритмі, як останні 2 місяці, то електоральні перспективи не найкращі. Президенту потрібно навчитися позбавлятися зайвого політичного баласту" – зауважив Микола Давидюк, політичний експерт.

Якщо Зеленський "вестиме" по кілька конфліктів водночас, це може вплинути на його рейтинги та критичне сприйняття населенням,

– додав він.

А викликів та конфліктів нині більше, аніж достатньо, вважають фахівці. Від тарифів і вакцини – до стосів заплямованих прізвищ суддів, чиновників і олігархів, яких не притягають до відповідальності.