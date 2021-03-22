Над Чорним морем 21 березня курсували одразу три американських літаки-заправники. Зараз там проводять міжнародні військові навчання "Морський щит 2021".

Припускають, що вони дозаправляли палубні винищувачі, які злетіли з американського авіаносця "Дуайт Ейзенхауер" (USS Dwight D. Eisenhower). Він зараз базується в Середземному морі.

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Детальніше про ці літаки

Всі три повітряних судна належать до типу літаків Boeing KC-135 Stratotanker. Цікаво, що танкери мають досить солідний вік: старшому виповнилося 62 роки, ще одному – 61, а наймолодшому – 59 років.



Американські літаки над Чорним морем / Скриншот "Думская"

Вони здійснюють дозаправлення за допомогою шлангу, який поєднує танкер із винищувачем. Ця технологія дозволяє винищувачам значно довше бути в повітрі, а також заправитись у будь-якому місці.



Приклад дозаправлення винищувача в повітрі / Фото Wikimedia commons

Які літаки є на авіаносці США

6 американський флот повідомляє, що на авіаносці зараз базується кілька ескадрилій:

літаки F / A -18E Super Hornet з ескадрилій VFA 32, VFA 83 і VFA 105;

літаки F / A-18A / C з ударної винищувальної ескадрильї VFA 131;

вертольоти MH-60S з ескадрильї HSC 7, MH-60R ескадрильї HSM 74;

палубні літаки АВАКС Е-2С "Хокай" ескадрильї VAW 123;

літаки постановки перешкод EA-18G "Гроулер" і транспортна ескадрилья постачання VRC 40.

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Про навчання НАТО "Морський щит 2021"

Військові тренування почалися 19 березня та триматимуть 10 днів – до 29 березня.

Під час тренувань використовують 18 бойових кораблів і 10 літаків.

До навчань залучили понад 2 військових з 8 країн-учасників НАТО: Албанії, Болгарії, Хорватії, Франції, Греції, Італії, Японії, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Туреччини, також залучать підрозділи Великої Британії та України.

Зверніть увагу! Україна готується до проведення навчань "Сі Бриз 2021". Їх учасниками будуть представники 29 країн-членів НАТО. Ці навчання проводять в Україні з 1997 року. Однак цьогоріч вперше буде залучено не лише морський, а й сухопутний та повітряні компоненти українських прикордонників. Кремль завжди був проти цих навчань і називав їх "антиросійськими".