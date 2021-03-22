Над Чорним морем зафіксували 3 військові літаки США: там тривають навчання НАТО
Над Чорним морем 21 березня курсували одразу три американських літаки-заправники. Зараз там проводять міжнародні військові навчання "Морський щит 2021".
Джерело:"Думская"
Припускають, що вони дозаправляли палубні винищувачі, які злетіли з американського авіаносця "Дуайт Ейзенхауер" (USS Dwight D. Eisenhower). Він зараз базується в Середземному морі.
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Детальніше про ці літаки
Всі три повітряних судна належать до типу літаків Boeing KC-135 Stratotanker. Цікаво, що танкери мають досить солідний вік: старшому виповнилося 62 роки, ще одному – 61, а наймолодшому – 59 років.
Американські літаки над Чорним морем / Скриншот "Думская"
Вони здійснюють дозаправлення за допомогою шлангу, який поєднує танкер із винищувачем. Ця технологія дозволяє винищувачам значно довше бути в повітрі, а також заправитись у будь-якому місці.
Приклад дозаправлення винищувача в повітрі / Фото Wikimedia commons
Які літаки є на авіаносці США
6 американський флот повідомляє, що на авіаносці зараз базується кілька ескадрилій:
- літаки F / A -18E Super Hornet з ескадрилій VFA 32, VFA 83 і VFA 105;
- літаки F / A-18A / C з ударної винищувальної ескадрильї VFA 131;
- вертольоти MH-60S з ескадрильї HSC 7, MH-60R ескадрильї HSM 74;
- палубні літаки АВАКС Е-2С "Хокай" ескадрильї VAW 123;
- літаки постановки перешкод EA-18G "Гроулер" і транспортна ескадрилья постачання VRC 40.
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Про навчання НАТО "Морський щит 2021"
- Військові тренування почалися 19 березня та триматимуть 10 днів – до 29 березня.
- Під час тренувань використовують 18 бойових кораблів і 10 літаків.
- До навчань залучили понад 2 військових з 8 країн-учасників НАТО: Албанії, Болгарії, Хорватії, Франції, Греції, Італії, Японії, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Туреччини, також залучать підрозділи Великої Британії та України.
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