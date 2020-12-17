Євросоюз ухвалив третій пакет санкцій, спрямований проти режиму Лукашенка. У перелік внесли 29 білорусів, серед яких і вище керівництво країни.

Рішення про каральні обмеження щодо представників білоруської влади та бізнесу ухвалили 17 грудня. Про це інформує портал TUT.by.

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Повні списки опублікували в офіційному журналі Євросоюзу.

Хто потрапив у перелік:

Заступник прем'єр-міністра Анатолій Сівак.

Голова Ради Республіки Наталія Кочанова.

Генеральний прокурор Андрій Швед.

Міністр інформації Ігор Луцький.

Ексзаступник міністра інформації Павло Легкий.

Заступник командувача внутрішніми військами Ігор Бурмістров.

Заступник управляючого справами президента Геннадій Богдан.

Голова Гродненської області Володимир Каранік.

Голова Мінського облвиконкому Олександр Турчин.

Голова Белтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт.

Два бізнесмени, пов'язані з Лукашенком, – Микола Воробей та Олександр Шакутін.

Також у переліку – судді, представники Комітету державного контролю. Санкції ввели і проти 7 юридичних осіб, більшість з них це – підприємства, що працюють в оборонній сфері. Також у переліку – одна IТ-компанія та забудовник.

У чому полягають санкції

Обмеження, які ввів ЄC, передбачають заборону на в'їзд в Євросоюз, заморожування рахунків. Резиденти ЄС не можуть співпрацювати з юридичними особами, проти яких введені санкції.

Зверніть увагу! Перший пакет санкції ЄС запровадив ще 2 жовтня. Туди потрапили 40 білоруських чиновників, проте самопроголошеного президента Олександра Лукашенка серед них не було. У другому пакеті санкцій від 6 листопада про Лукашенка вже згадали. Також у переліку – ще 14 високопоставлених чиновників.



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