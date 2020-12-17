Третій пакет санкцій ЄС проти Білорусі: у перелік потрапили спікер, генпрокурор та урядовці
Євросоюз ухвалив третій пакет санкцій, спрямований проти режиму Лукашенка. У перелік внесли 29 білорусів, серед яких і вище керівництво країни.
Рішення про каральні обмеження щодо представників білоруської влади та бізнесу ухвалили 17 грудня. Про це інформує портал TUT.by.
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Повні списки опублікували в офіційному журналі Євросоюзу.
Хто потрапив у перелік:
- Заступник прем'єр-міністра Анатолій Сівак.
- Голова Ради Республіки Наталія Кочанова.
- Генеральний прокурор Андрій Швед.
- Міністр інформації Ігор Луцький.
- Ексзаступник міністра інформації Павло Легкий.
- Заступник командувача внутрішніми військами Ігор Бурмістров.
- Заступник управляючого справами президента Геннадій Богдан.
- Голова Гродненської області Володимир Каранік.
- Голова Мінського облвиконкому Олександр Турчин.
- Голова Белтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт.
- Два бізнесмени, пов'язані з Лукашенком, – Микола Воробей та Олександр Шакутін.
Також у переліку – судді, представники Комітету державного контролю. Санкції ввели і проти 7 юридичних осіб, більшість з них це – підприємства, що працюють в оборонній сфері. Також у переліку – одна IТ-компанія та забудовник.
У чому полягають санкції
Обмеження, які ввів ЄC, передбачають заборону на в'їзд в Євросоюз, заморожування рахунків. Резиденти ЄС не можуть співпрацювати з юридичними особами, проти яких введені санкції.
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