Треті санкції РНБО торкнуться Фірташа, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський 26 лютого скликає нове засідання Ради нацбезпеки та оборони. Ймовірно, під час нього можуть запровадити санкції проти олігарха Дмитра Фірташа.
Фірташу належить компанія Group DF, до якої входить проросійський телеканал "Інтер".
До теми В зоні ризику: хто стане наступним, проти кого РНБО введе санкції
За словами журналіста Бігуса, перші санкції РНБО проти проросійських телеканалів були дуже несподіваними. Другі, проти Віктора Медведчука, "приємними і несподіваними для широких верств населення. Деякі учасники санкцій за щонайменше тиждень – два були в курсі".
Треті санкції: всі фейсбуки наперед знають, що ввечері йокнуть Фірташа,
– заявив Бігус.
Що відомо про Дмитра Фірташа
Фірташ є олігархом, бізнесменом, співвласник скандально відомого "Надра Банку" та головою Ради директорів Group DF.Газований магнат вже кілька років живе у Відні. У 2019 році він обійняв 8 місце серед сотні найбагатших українців. Структури Фірташа скупили левову частку вітчизняних облгазів і стали монополістом на газовому ринку.
Джерело: 24 канал
Що відомо про попередні санкції РНБО
- 2 лютого РНБО ввела санкції проти Тараса Козака та проросійських телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна". У той же день ЗМІ заблокували. Сам Козак казав, що проти них, мовляв, порушили свободу слова
- 19 лютого обмеження запровадили проти кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та інших осію. Їх звинуватили у фінансуванні бойовиків на Донбасі.