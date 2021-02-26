Президент Володимир Зеленський 26 лютого скликає нове засідання Ради нацбезпеки та оборони. Ймовірно, під час нього можуть запровадити санкції проти олігарха Дмитра Фірташа.

Фірташу належить компанія Group DF, до якої входить телеканал "Інтер". До теми В зоні ризику: хто стане наступним, проти кого РНБО введе санкції За словами журналіста Бігуса, перші санкції РНБО проти проросійських телеканалів були дуже несподіваними. Другі, проти Віктора Медведчука, "приємними і несподіваними для широких верств населення. Деякі учасники санкцій за щонайменше тиждень – два були в курсі". Треті санкції: всі фейсбуки наперед знають, що ввечері йокнуть Фірташа,

– заявив Бігус. Новина доповнюється...