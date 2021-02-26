Треті санкції РНБО торкнуться Фірташа, – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський 26 лютого скликає нове засідання Ради нацбезпеки та оборони. Ймовірно, під час нього можуть запровадити санкції проти олігарха Дмитра Фірташа.
Джерело:фейсбук Дениса Бігуса
Фірташу належить компанія Group DF, до якої входить телеканал "Інтер".
До теми В зоні ризику: хто стане наступним, проти кого РНБО введе санкції
За словами журналіста Бігуса, перші санкції РНБО проти проросійських телеканалів були дуже несподіваними. Другі, проти Віктора Медведчука, "приємними і несподіваними для широких верств населення. Деякі учасники санкцій за щонайменше тиждень – два були в курсі".
Треті санкції: всі фейсбуки наперед знають, що ввечері йокнуть Фірташа,
– заявив Бігус.
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