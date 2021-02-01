Тренувальна гітлерівська окупація у Вінніпегу: як жителів налякали ледь не до смерті

Під час Другої світової війни столицю канадської провінції Манітоба захопили нацисти. Окупація тривала менше доби і насправді виявилася театральним дійством – це був парад нацистів у Вінніпегу.

Джерело: "Конфлікти" на 24 каналі

Канада була єдиною країною Північної Америки, яка активно брала участь у Другій Світовій війні ще до нападу на Перл-Харбор. Статус найстарішого британського домініону зобов'язував бути на сторожі безпеки корони.

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Коли після 1940 року Гітлер почав бомбити Лондон – Канада стала місцем, де тренувалися британські льотчики. Однак ще більшою поміччю від Канади стала допомога продуктова. З портів до заблокованої Англії йшли каравани кораблів, навантажених продуктами і матеріалами, потрібними для війни. Канадський Торговий флот розділив із британськими колегами труднощі і небезпеки атлантичних конвоїв.

Впродовж Другої світової війни Канадський торговий флот виконав понад 25 тисяч рейсів через Атлантику. 130 тисяч пілотів пройшли вишкіл в Канаді і вирушили на бойові завдання до Європи.



130 тисяч пілотів вирушили до Європи / Скриншот з відео

Як Канада допомагала Британії у війні

Війна загострила відмінності між франкомовними і англомовними канадцями. Серед Франкофонів була популярною стратегія "не втручатися у міжусобиці Старого Світу". Мовляв, канадці мають дбати про канадські інтереси і поки німці їх не чіпають, то і першому вступати у цю велику бійку Європи теж не варто. Англомовна частина канадського суспільства, відчуваючи більшу єдність з Великобританією, бачила за собою обов'язок допомогти британцям у скрутну хвилину.

З 11 мільйонів громадян Канади 10% пішли до війська, 1 мільйон людей був залучений на промислових виробництвах, пов'язаних із військовою продукцією, ще 2 мільйони працювали в аграрній галузі, виробляючи продукцію, яка йшла на підтримку аліантських сил.

Економіка Канади витискала останні сили, а канадці вчилися жити в умовах реформ військового часу. Канадський уряд знизив вікове обмеження на отримання прав керувати технікою, щоб підлітки з 14 років могли легально сідати за кермо тракторів чи молотилок.

Крім того, шукаючи нових ресурсів, уряд заохочував населення викуповувати військові облігації. Та в умовах режиму затягнутих пасків, у якому жила країна, зробити це було не просто. Зайвих грошей не було. Заохоченням до того, аби не забувати, що війна все-таки близько – канадці йшли на унікальні акції. Одна із них – IF-DAY, яку організували в лютому 1942 року.

Тренувальна гітлерівська окупація

В темряві бравим маршем німецька армія почала рух у напрямку міста Вінніпег. Почалося вторгнення. До огорнутого ранковими сутінками і холодом міста прямували колони в сірих мундирах. Далі заговорила артилерія. В небі почувся рев моторів авіації. На низькій висоті над містом пройшли літаки з хрестами на крилах, так вулиці ожили.

По місту поїхали вантажівки із зенітними гарматами. Далі – поповзли хмари диму. Вінніпег переживав щось неймовірне. По місту мчали з сиренами машини швидкої. На мостах чулись вибухи. За 2 години на вулицях міста з'явились солдати в чужій сірій формі.

Солдати зупиняли транспорт. Почалися облави на вулицях і затримання людей. Захопивши мерію, нацисти арештували всіх представників влади Вінніпегу. Вони спустили британський прапор і підняли над містом свастику. На стінах оголошень і в газетах городян інформували, що відтепер сюди прийшли закони і порядки Третього Рейху.



Вторгнення у місто /Скриншот з відео

Що робили у місті

Черговим шоком були облави по ресторанах і пошук євреїв. Арештували також священників місцевих церков, а на дверях храмів прибивали таблички ферботен – "Зачинено". Наступними були школи.

Потім по місту провели під конвоєм представників влади. Їх розмістили в створеному на швидку руку концентраційному таборі, під який виділили одну із фабричних будівель. Жителі Вінніпегу з сльозами на очах спостерігали за тим, як гітлерівці виносять техніку і одяг з приватних будинків.



Представників влади вели під конвоєм / Скриншот з відео

Місцеві радіостанції розпочали трансляцію виступів Адольфа Гітлера та відтворення бойової музики. На проспекті Вільгельма окупаційні війська кинулися до бібліотеки і незабаром з'явилися з наборами книжок, кидаючи їх у багаття.

Згодом із захопленої мерії заявили про призначення гауляйтером Манітоби полковника Еріха фон Нюрнбург.

У своєму першому зверненні він заявив, що Вінніпег відтепер називатиметься на честь рейхсфюрера Генріха Гіммлера – Гімлерштадтом, а за будь-який опір нова влада нещадно каратиме.

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Гітлерівська окупація закінчилася ввечері дефілядою військ вулицями міста. Газети і радіо повідомляли про завершення експерименту, влаштованого волонтерами і фондом "позика для перемоги" – організацією, яка збирала благодійну допомогу на користь фронту.

Хто такий Джон Дрейпер Перрен

Серед ініціаторів великого перевтілення був голова військового фонду Джон Драппер Перрін – один із найбагатших людей Манітоби та й тогочасної Канади загалом. Бізнесмен і меценат, який після 1939 року активно включився у волонтерські проєкти, пов'язані із канадською армією.

Що відомо про Джона Дрейпера Перрена? Починав, як золотошукач і вміло розпорядився першим капіталом. Придбав землю під золотоносну шахту і включився у торги на фондовій біржі в Торонто. Першим у Канаді відкрив пасажирські авіалінії. Після вступу країни у війну Перрін очолив фонд "Позика для Перемоги".



Ще одним його волонтерським проєктом був Канадський Червоний Хрест. Він очолив збір і пакування понад 2 мільйонів посилок, які йшли канадським, британським і американським військовополоненим.

За намовою Перріна, участь в акції взяли не лише Вінніпег, а й інші міста Манітоби. І хоча про заплановане театралізоване захоплення попереджали ЗМІ, все ж багатьох канадців поява військових у німецькій формі на вулицях рідного міста не на жарт вразила.



Джон Дрейпер Перрен / Скриншот з відео

Щоб все було по-справжньому, організатори звернулись по допомогу в Голлівуд. Зокрема, реалістичну військову форму нацистів, включно з касками, ременями і взуттям, надали кіновиробники. В ролі окупантів перевтілились кілька сотень волонтерів. Захищали Вінніпег 3,5 тисячі військовослужбовців однієї з резервних частин.

Також канадців заспокоювали, що книги, які спалили, це непотрібні примірники і видання, які і так підлягали утилізації. Подальші події показали, що тренувальна окупація у Вінніпезі не була великим перебільшенням, війна дійсно близько.

Справжній наступ

Менш ніж через пів року, у серпні 1942 року, Канада отримала сумні новини. 19 серпня приблизно 5 тисяч солдат Другої Канадської Дивізії і тисяча британських командос висадились поблизу Дьєпа, на узбережжі окупованої Франції.

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Десант прикривали з неба винищувачі і флот у складі 200 кораблів і барж. З 6 тисяч бійців понад тисячу загинуло, ще понад 2 тисячі аліантів, серед яких значна частина була канадцями, потрапили в полон. Цього ж року німецькі підводні човни добралися до канадських вод.

В рамках операції "Paukenschlag" ("Барабанний бій") – 11 підводних човнів Kriegsmarine мали атакувати конвої "аліантів" поблизу східних берегів США і Канади. Зокрема, поблизу Ньюфаундленда субмарини торпедами обстріляли пірс острова Белл і затопили поблизу нього 4 кораблі.

В жовтні німецькі субмарини увійшли в гирло ріки Святого Лаврентія. Поплатитись за свої потоплені кораблі і збитих над Англією пілотів канадці змогли під час звільнення Сицилії влітку 1943 року. Згодом канадці серед перших увійшли до Риму.