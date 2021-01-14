Тимчасово відстороненого від обов'язків голову Конституційного суду Олександра Тупицького помітили на розкішному курорті в Дубаї. Однак суспільтво різко відреагувало на такі новорічно-різдвяні канікули судді.

Політик або державний службовець має відчувати зв'язок зі суспільством і відчувати межу. Таку думку в ефірі програми "69" на 24 каналі озвучив Олег Рибачук.

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"Навіть, якщо в вас є гроші, подивіться, що роблять західні мільярдери, які сотні мільярдів віддають на благодійність або дітям, в них своя уява. Навіть, якщо наші чиновники можуть собі дозволити такий відпочинок, то їм ж нічого не станеться, якщо вони будуть менше шикувати?", – наголосив він.

Довідка. Дохід Олександра Тупицького у грудні становив 433 538,60 гривні.

За його словами, суспільство вимагає справедливості, тому для Олександра Тупицького і інших суддів ситуація є дуже небезпечною. Та додав, що Україні не обійтись без судової реформи.

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