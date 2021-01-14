Глава ВАКС Олена Танасевич точно не мала бути присутньою на вечірці ексрегіонала Сергія Ківалова. Ба більше, на вечірці були скандальні судді Олександр Тупицький та Павло Вовк, а сама Танасевич не визнала, що розважалась з колегами – це неприйнятно та неадекватно.

Танасевич ще й використала апарат ВАКС для того, аби виправдати себе, що є не менш огидним. Таку думку висловив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу.

Цікаво Глава ВАКС Олена Танасевич засвітилася на вечірці ексрегіонала Ківалова

"Як мінімум, треба ставити хрест на адекватності Танасевич. Я не знаю, чим треба було думати, щоб піти на зібрання судової мафії, де був, наприклад, Тупицький", – сказав Шабунін.

Чи може Танасевич залишатись на посаді

Шабунін впевнений, що Танасевич не може бути головою ВАКСу надалі. Однак проблема в тому, що саме від колективу суду залежить її майбутнє, адже вони обирають свого очільника.

Для мене найбільш огидне в цій історії те, що вона використовує апарат ВАКС у власному "відбілюванні". Було розміщено неправду (про те, що Танасевич не було на вечірці – 24 канал), вона була на цій вечірці,

– запевнив Шабунін.

"Після цього я не розумію, як вона може залишатися на посаді голови суду. Це питання до колективу ВАКСу, адже вони обирають голову. Питання за ними", – наголосив він.

Довідка. В Антикорупційному суді виправдовували Танасевич. На їхній фейсбук-сторінці заявили, що очільниця суду була зайнята у цей вечір іншими справами.

Чому не варто вважати ВАКС зрадником

За словами Шабуніна, у ВАКСі працює 40 суддів. Серед них є й ті, які виносили важливі рішення у справі ОАСКу. Саме ці рішення дозволяли слідству рухатись та проводити допити та обшуки.

Ба більше, кілька суддів Антикорупційного суду навіть були покарані Вищою радою правосуддя за ті рішення, які вони виносили проти інтересів скандального Вовка. Є лише один суддя, який виносив рішення на користь Вовка – Андрій Біцюк. Усі публічно його критикували.

Як запевнив Шабунін, у справі Вовка є:

професійні судді, які виносили правильні рішення, і за це їх карала судова мафія;

2 судді, які поводили себе неадекватно: Біцюк і Танасевич.

"Я про те, щоб не змішувати весь ВАКС до дивних суддів і їх поведінки", – підсумував Шабунін.

Вечірка у Ківалова: що відомо